В Уральске разгорается очередной строительный скандал. Пока – между госорганами, подписавшими разрешения на строительство жилой девятиэтажки в промзоне в 15 метрах от железнодорожного полотна
1154
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
Стройплощадка присоседилась к предприятию ТОО «Стройкомбинат», которое работает в Уральске без малого 70 лет. Его дочерняя компания ТОО «Стройтех» обслуживает участок железной дороги с тупиком в этой части городской промышленной зоны. Ежедневно, днем и ночью, здесь идет приемка сырья и отгрузка готовой продукции для целого ряда местных предприятий.