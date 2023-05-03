В Уральске разгорается очередной строительный скандал. Пока – между госорганами, подписавшими разрешения на строительство жилой девятиэтажки в промзоне в 15 метрах от железнодорожного полотна

Так вот, прямо в промзоне комбината в 15 метрах от железнодорожного полотна на месте снесенного приемника-распределителя и возводится девятиэтажка.

– Стройка началась в прошлом году. Вначале мы думали, что возводят нежилое строение, – рассказывает директор ТОО «Стройкомбинат» Бакытжан Нурбаев. – Но когда стало понятно, что это жилой дом, я лично подошел, поинтересовался: на каком основании, есть ли разрешительные документы, ведь согласно строительным нормам жилье можно строить не ближе чем за 100 метров от полотна железной дороги. Лишь в исключительных случаях, когда поз­воляет рельеф и есть шумовой экран, это расстояние можно сократить до 50 метров.

По вопросу законности стройки мы обращались в управление государственного архитектурно-строительного контроля, писали в Антикор, который переправил наши обращения в прокуратуру, та – в департамент по управлению земельными ресурсами. Выяснили: участок передан частному застройщику и строительство жилого дома начато без согласования, госэкспертизы и технического надзора. Если акимат дал разрешение, то, значит, снова «закрыл глаза» на генеральный план города, в котором эта территория отмечена как промышленная зона.

По словам руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Мади Отарбаева, земельный участок, на котором ведется строительство, находится в собственности областного департамента полиции.

В свое время между департаментом, управлением строительства и ТОО «АТЖ 2» был заключен меморандум о сотрудничестве. На основании этого документа будет возведен жилой дом, квартиры в котором предназначаются для сотрудников департамента полиции.

– Строительство началось год назад, – рассказал Мади Отарбаев в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналистов о проблемной стройке. – В ноябре прошлого года ГАСК по обращению провел проверку в отношении застройщика «АТЖ 2», в ходе которой выявил нарушения. Выдано предписание о приостановлении строительства для прохождения всех разрешительных процедур. За допущенные нарушения компания привлечена к административной ответственности по статьям 316, 321, 463 КоАП РК, наложен штраф в размере 500 МРП.

В настоящее время проведено техническое обследование надежности и устойчивости произведенных работ с привлечением аккредитованной организации. Технадзор осуществляет компания «Беркут холдинг», авторский надзор – ТОО «Строй град проект». Застройщиком получено согласование с АО «Қазақстан темір жолы», на руках имеются все документы. Таким образом, исполнены все предписания, устранены все нарушения. Сейчас строительство ведется на законных основаниях.

Руководитель уполномоченного ведомства, правда, не посчитал важным упомянуть, что согласно заключению департамента по управлению земельными ресурсами постановление об изменении целевого назначения участка на «строительство жилого дома», подписанное 29.07.2021 акимом Уральска (тогда еще этот пост занимал Абат Шыныбеков), идет вразрез с генпланом Уральска и нарушает ст. 49-1 Земельного кодекса РК. Каким образом можно было устранить данное нарушение?

Почему талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ на объекте зарегистрирован лишь 15 февраля нынешнего года, тогда как стройка началась год назад? Неясно и то, почему по вопросу согласования с владельцем участка железной дороги Мади Отарбаев сослался на «Қазақстан темір жолы».

– С нами, как с владельцами железнодорожной ветки, никакого согласования не было, ибо мы понимаем, чем может обернуться для жильцов строительство этого дома, – говорит Бакытжан Нурбаев. – Представляете, какая в нем будет вибрация от проходящих составов?! Самое малое – посыплется штукатурка. Хозяева квартир начнут требовать от нас деньги на ремонт. А дальше что? Скажут, что невозможно спать по ночам из-за шума, нельзя детей без присмотра отпустить погулять, ведь железная дорога даже не огорожена!

Если будет график поставок и отгрузок «по требованию» жильцов, то компании за простой вагонов придется платить бас­нословные штрафы! Нарушатся производственные процессы, которые выстраивались годами.

– Почему застройщик привлек в качестве госэкспертизы не местную компанию, а южный филиал РГП «Госэкспертиза»? Когда мы спросили: «На каком основании строительная компания получила положительное заключение на данный объект?», нам ответили, что застройщик не указал в документах наличие железнодорожной ветки. То есть налицо формальный подход – специалисты, подписывающие документы, не посмотрели даже спутниковые карты, – продолжает Бакытжан Нурбаев. – Для чего такая экспертиза? На нашу претензию ни от РГП, ни от Комитета по делам строительства второй месяц не можем получить ответа, хотя по закону они должны ответить в течение 15 дней. Я считаю, что уполномоченные органы тянут время, а застройщик уже сейчас, не завершив стройку, пытается распродать квартиры.

В настоящее время на «Крыше.KZ» выставлено 80 из 132 квартир по этому адресу.

Бакытжан Нурбаев уверен, что ТОО «Стройкомбинат» может повторить судьбу ТОО «Кублей», которое за несколько лет прошло все судебные инстанции. Напомним: в санитарно-защитной зоне предприя­тия построены жилые дома, квартиры в которых были распроданы еще на этапе строи­тельства. Суд разрешил застройщику достроить дома, хотя в других регионах в аналогичных случаях принимались решения о сносе незаконных построек. То, что в дальнейшем предприятие не сможет получить санитарно-эпидемиологическое заключение, а это повлечет приостановление и прекращение его деятельности, принято во внимание не было.

В Уральске эта новостройка – далеко не первый случай, когда многоэтажный дом построен слишком близко к железной дороге в нарушении строительных норм.

– Если бы владельцы железнодорожных веток не молчали, возможно, чиновники более осмотрительно относились бы к выдаче разрешений на строительство. Теперь же страдают жильцы домов, – говорит предприниматель.

Сейчас ТОО «Стройтех» ждет решения суда по иску в отношении отдела архитектуры и градостроительства Уральска, который подписал архитектурно-планировочное задание, чем фактически одобрил строительство жилого дома в промышленной зоне.

Только за первый квартал текущего года управление ГАСК приняло 98 уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ, рассмотрело 197 актов приемки объектов в эксплуатацию, провело 10 внеплановых проверок, по результатам которых возбуждено 31 дело об административных правонарушениях (сумма наложенных штрафов превысила 7 млн тенге), выдано семь предписаний об устранении допущенных нарушений. Рассмотрено 88 обращений физических и юридических лиц, 413 отчетов технических надзоров о состоянии и ходе строительства объектов. По результатам мониторинга выявлено девять фактов самовольного строительства.

Возможно, выявленных нарушений было бы намного больше. Но, как отметил Мади Отарбаев, до 2018 года органы ГАСК имели право посещать объекты и комплексы после получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ не позднее пяти рабочих дней с момента получения уведомления. Однако в связи с вступившим в силу Законом РК от 24 мая 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» данная функция исключена из списка полномочий органов ГАСК.