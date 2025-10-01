В Уральске задержан напавший на школьницу подозреваемый

Закон и Порядок,Происшествия
70
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщил начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразгалиев, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, расследование продолжается, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В полиции подчеркнули, что преступления против детей находятся на особом контроле и будут пресекаться самым жестким образом.

Напомним, 29 сентября во второй половине дня на 10-летнюю девочку напал мужчина с веревкой и начал душить. Это произошло в лесополосе у школы. Неизвестно, как далеко могли зайти действия преступника. В соцсетях высказывались версии, что его могли спугнуть прохожие. Напавший успел снять с девочки золотые сережки. В тот же день на него была составлена ориентировка, полицейские начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе прочесали территорию лесополосы.

По данным областного управления здравоохранения, после медицинского осмотра ребенок был отпущен домой. Состояние девочки врачи расценивают как удовлетворительное.

Густые заросли деревьев и кустарников, узкие тропинки, отсутствие освещения, бродячие собаки и асоциальные элементы, распивающие алкоголь – так вкратце можно описать лесопосадки, через которые ежедневно приходится ходить ученикам 20-й школы на занятия. Несколько лет жители этой части микрорайона поднимали вопрос о необходимости сделать из лесополосы ухоженный, освещенный, безопасный сквер.

#задержание #нападение #школьница #подозревамый

