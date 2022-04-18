Навык боевых действий в городе оттачивали морские пехотинцы на учениях «Батыл Тойтарыс-2022».

На учебном полигоне «Оймаша» Актауского гарнизона прошли тактические учения с боевой стрельбой по подготовке и ведению специальных войсковых действий в населенном пункте. Согласно замыслу учения, бригаде морской пехоты была поставлена задача освободить населенный пункт от незаконных вооруженных формирований. Для этого была сформирована батальонная тактическая группа, усиленная разведывательными, танковыми, артиллерийскими, зенитными, инженерно-саперными подразделениями, а также звеном армейской авиации и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

К учению были привлечены более 400 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники. Морские пехотинцы совершили марш в район условного боевого применения, где осуществили блокирование местности. Непрерывная разведка с применением БПЛА позволила выявить скопления сил и средств боевиков. После их отказа сложить оружие незаконные формирования были уничтожены из имеющегося вооружения, а военнослужащими установлен контроль над всеми объектами населенного пункта.

– Бой в городе – один из самых сложных видов боевых действий, поэтому мы совершенствуем систему подготовки войск для действий в урбанизированной среде. Все участники этого учения продемонстрировали умение профессионально дейст­вовать в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки, – отметил командир бригады морской пехоты подполковник Жаннур Саткынов.

В ходе тактического учения под­разделения Пограничной службы и Вооруженных сил выполняли учебно-боевые задачи по усилению охраны государственной границы для недопущения проникновения резервов бандформирований. Национальной гвардией и полицией осуществлялись мероприятия по поддержанию правового режима военного положения в ближайших населенных пунктах. Эти мероприя­тия обеспечили успешное проведение морскими пехотинцами специальных войсковых действий в назначенной зоне ответственности.