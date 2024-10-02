В Узбекистане бизнесменам предоставят льготы и налоговые вычеты за строительство частных школ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Узбекские предприниматели получат льготные кредиты, компенсацию части коммунальных расходов и налоговый вычет за строительство новых частных школ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.uz

Сообщается, что в следующем году из госбюджета планируется выделить 3,2 трлн сумов на реконструкцию и строительство 375 школ и 97 детских садов.

В ходе диалога с представителями сферы образования, президент Узбакистана Шавкат Мирзиёев. сообщил, что предпринимателям предоставят льготные кредиты, компенсацию части коммунальных расходов и налоговый вычет за строительство новых частных школ.

Мирзиёев заявил, что за последние 7 лет на развитие образования было направлено 216 трлн сумов. В частности, на укрепление материально-технической базы из бюджета выделено 19,5 трлн сумов, за счёт чего реконструированы и построены 6 000 государственных школ и 3 500 детских садов.

В результате создано 800 тыс. дополнительных мест в школах и 535 тысяч в детских садах.

Количество частных школ увеличилось с 27 до 500, где обучаются 100 тысяч детей, а число частных детских садов увеличилось с 250 до 30 тысяч, которые охватили 800 тысяч воспитанников.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров выделил образовательные гранты для сельских детей Казахстана.