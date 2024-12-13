В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна

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Активистское сообщество связывает её смерть с домашним насилием в семье и травлей со стороны мужа и свекрови, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Кровавая барыня»

По данным местных СМИ, в Самарканде в ночь 11 с на 12 декабря выпала из окна 8 этажа 23-летняя Гузаля Махматкулова.

Девушка работала косметологом, активно занималась благотворительностью и вела свой блог в соцсетях, у неё было 116 тысяч подписчиков. Весной она вышла замуж.

Как сообщает Telegram-канал, в личных переписках, которые публиковали активисты, Гузаля рассказывала знакомым, что редко виделась с мужем, он не уделял ей время, не любил и называл её «толстой и некрасивой». А свекровь, вместе с которой она жила, подвергала её эмоциональному и физическому насилию, в результате девушка ходила вся в синяках и сильно похудела. Она также заявляла в личных сообщениях, что из-за стресса потеряла веру себя и «просто хочет умереть».

Журналисты ссылаются на слова родственников, что «это самоубийство, но в это не верит никто», знакомые же Гузали, по их информации, якобы считают, что «муж и свекровь убили её, или же довели до самоубийства».

По информации «Кровавой барыни», Брат Гузали заявил Осторожно Media, что «пока что моя семья не хотим ничего освещать», сегодня девушку похоронили.

В Генпрокуратуре сообщили журналистам, что проводится судебно-медицинская экспертиза и ведется дознание.

Общественники выступили за справедливое и открытое расследование смерти. К этому призвали певица Муниса Ризаева, активистки Ирина Матвиенко, Урикгули, Акида Махирова и т.д.