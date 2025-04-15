Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Другое изменение в законодательстве, которое поддержали венгерские депутаты, по мнению ряда наблюдателей, направлено на поддержку запрета на проведение прайдов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

«Венгрия защищает институт брака как добровольный союз между мужчиной и женщиной, а также семью как основу существования нации. Семья основывается на браке и отношениях между родителями и детьми. Человек является либо мужчиной, либо женщиной. Отец - мужчина, мать – женщина», - цитирует новую реакцию статьи венгерской конституции о браке и семье «Радио Свобода».

Указывается, что соответствующие поправки поддержали 140 парламентариев. 21 депутат высказался против них. Таким образом, было получено большинство в две трети голосов, необходимое для изменения конституции. Кроме прочих, соответствующие изменения поддержали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия ФИДЕС.

Во время голосования по поправкам у здания парламента Венгрии протестовали многочисленные сторонники оппозиции, передает dpa. К акции призвала ранее малая партия под названием Momentum.

18 марта парламент Венгрии запретил проведение в стране прайдов, которые ранее устраивались там ежегодно. Эту меру правительство обосновало, в первую очередь, желанием оградить детей от контакта с темой гомосексуальности.

Одна из принятых 14 апреля поправок к Конституции Венгрии предполагает, что защита "душевного и морального развития" детей приобретает статус основного права, имеющего приоритет перед всеми прочими основными правами, за исключением права на жизнь. Критики обращают внимание, что это означает, по сути, что право на свободу собраний теряет в значимости.

Действующая Конституция Венгрии, преамбула которой носит название "Национальное кредо", была принята парламентом страны 18 апреля 2011 года и вступила в силу 1 января 2012 года. Нынешние поправки к ней - уже 15-е по счету, напоминает агентство dpa.