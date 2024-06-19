В Западно-Казахстанской области открыто около 500 новых спортивных секций

В двух селах Акжаикского района распахнули двери физкультурно-оздоровительные комплексы. К концу лета планируется сдать еще два ФОКа. В Уральске идут работы по строительству многофунк­цианального спортивного комплекса, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.

В мае в областном центре началось возведение спорткомплекса для людей с ограниченными возможностями. Средства на эти цели, порядка 820 млн тенге, выделила инвестиционная компания. В рамках социального партнерства «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» профинансирует строительство двух сельских ФОКов. На средства консорциума также будет проведена реконструкция стадиона в областном центре. За счет местного бюджета началось строительство модульного быстровозводимого спортивного комплекса в Жангалинском районе, планируется проведение реконструкции гребной базы, капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса детско-юношеской спортивной школы Каратобинского района, а также строительство центра настольного тенниса в новом микрорайоне Уральска.

Благодаря созданию инфрастуктуры все больше западноказахстанцев имеют возможность стабильно заниматься физической культурой и спортом. За прошлый год этот показатель почти достиг 275 тыс., или 39,6% населения региона. До конца этого года его намерены довести до 41%.