В защиту прав

Данная тенденция нашла отражение в Послании народу Казахстана, в которой президент отметил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства.

Этот тезис был подтвержден в мае 2022 года на встрече Касым-Жомарта Токаева с представителями отечественного бизнеса, где Генеральной прокуратуре поручено обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства; определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса.

Одним из механизмов, который призван обеспечить права предпринимателей, стал личный прием граждан, который проводится руководящим составом Генеральной прокуратуры (ГП).

Так, один из спорных вопросов станет предметом рассмотрения заместителем начальника Службы уголовного преследования ГП - Даулетом Акылбековым. В рамках личного приема граждан им будет рассмотрена жалоба от адвоката на постановление следователя по особо важным делам Антикоррупционной службы города Шымкента о прекращении уголовного дела, возбужденного Антикором по ч.2 ст.361 УК РК на основании заявления от финансовой организации по факту злоупотребления должностными полномочиями старшего следователя следственного управления департамента полиции.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении старшего следователя послужили его действия по изъятию в мае прошлого года ювелирных изделий из числа вещественных доказательств и передаче их потерпевшим в нарушение требований ст.118 УПК РК, признанные прокуратурой Шымкента - незаконными.

В завершение отметим, что для обеспечения полноты защиты прав предпринимателей и исполнения поручений главы государства в центральном аппарате Генеральной прокуратуры целесообразно создать специализированное управление по надзору за соблюдением прав предпринимателей.