Возврат активов: в Зеренде начали строить новую спортивную школу

Возврат активов,Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Проект реализуется за счет возвращенных государству средств

Фото: акимат Акмолинской области

В селе Зеренда дан старт строительству нового здания спортивной школы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области

Завершить объект планируют в конце года. В прошлом году правительством принято решение о выделении средств из Спецгосфонда на реализацию социального проекта по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области стоимостью 2,1 млрд тенге. Новое здание ДЮСШ будет построено в рамках закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

На мероприятии приняли участие аким Акмолинской области, спортивная общественность региона, депутаты и активисты района. Выступая перед собравшимися Марат Ахметжанов, подчеркнул, что это событие — важный шаг к воспитанию здорового и активного поколения.

«Данный проект реализуется в рамках поставленной президентом задачи по развитию массового и детского спорта. Уверен, что спортшкола будет центром притяжения для жителей села и всего района, станет местом проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, больших побед и рекордов», - отметил глава региона.

Согласно проекту, новое здание площадью более 6 тыс. кв метров будет состоять из 2 блоков, где будут функционировать залы борьбы, бокса, два тренаржерных зала и другие помещения. Строительство спортивного комплекса осуществляет местная компания ТОО «УК Строй».

«Развитие инфраструктуры и спортивных объектов это стимул для молодежи. Сегодня в районе занимаются в спортивной школе 806 учеников, благодаря строительству школы число наших воспитанников возрастет до 1 500 человек», - отметил директор спортивной школы Каирбек Тлеубаев.

Праздничные мероприятия завершились лыжным забегом, который собрал порядка более 100 участников.

#акимат #Зеренда #спортшкола

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