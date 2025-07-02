Новую детско-юношескую спортивную школу ждали не только местные жители, но и вся спортивная общественность региона. Особую значимость событию придает тот факт, что это первый в стране социальный объект, построенный на средства из возвращенных государству активов. Стоимость проекта, возведенного в рекордно короткие сроки, 2,1 млрд тенге.

фото пресс-службы облакимата

Напомним, церемония закладки капсулы времени состоялась в январе текущего года. Прошло всего пять месяцев, и общественность районного центра, и приглашенные гости вновь собрались на том же месте, но уже на открытие многофункционального спорт­комплекса, который, несомненно, станет центром притяжения для жителей всего района, местом проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Спортивный комплекс возвела выигравшая конкурс кокшетауская компания ТОО «УК Строй». По словам директора ТОО Маната Мусина, подав заявку на конкурс, который состоялся уже по нормам вступившего в силу нового Закона РК «О государственных закупках», они на себе ощутили хорошие перемены. Так, конкурс состоялся 8 января, а уже 16 января объявили его итоги. На следующий день бригада рабочих заехала на объект. Кстати, стройматериалы на 80% местного производства.

Новое здание площадью более 6 тыс. кв. м, рассчитанное на одновременное пребывание 90 человек, состоит из двух блоков. В них размес­тились залы борьбы, бокса, тяжелой атлетики и другие помещения. На базе ДЮСШ открыты секции по лыжным видам спорта. На втором этаже расположено общежитие на 48 мест для спортсменов, которые будут приезжать в Зеренду на соревнования. На территории пост­роены большой хоккейный корт, воркаут-площадка.

По словам исполняющего обязанности руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Азамата Байкуанышева, преимущество этих проектов в том, что средства на реализацию выделяются сразу и в полном объе­ме. Поэтому строительно-монтажный процесс не прерывается. Работу можно вести параллельным методом, сразу закупив все строительные материалы, нужное оборудование. Окончание объекта с нуля за пять месяцев – рекордные сроки, такого еще не было, подчеркнул он.

На церемонии открытия зерендинцев поздравили Генеральный прокурор РК Берик Асылов и аким области Марат Ахметжанов.

– Из возвращенных активов 240 миллиардов тенге было выделено на строительство свыше 330 социальных и коммунальных объектов по всей республике. Из них строятся 162 учреждения здравоохранения, 159 объектов водоснабжения, девять – образования и три спортивных комплекса. Только в Акмолинской области планируется реа­лизовать 37 проектов. Свыше 90 тысяч жителей двух городов и 21 села области будут обеспечены качественной питьевой водой, – сказал Берик Асылов.

По словам акима области Марата Ахметжанова, возвращение активов – это кропотливая работа. Он отметил, что в Зерендинском районе на эти средства предусмотрено и стопроцентное снабжение сельских жителей водой. А в Кокшетау строится многофункциональный Дворец спорта, не имеющий аналогов в стране.

Аким поблагодарил ТОО «УК Строй» за своевременную сдачу объекта без превышения бюджета. При этом он подчерк­нул, что в рамках социальной ответственности бизнеса ТОО строит за свой счет и лыжероллерную трассу.

В завершение торжественной части руководству ДЮСШ от акимата области вручили ключи от мини-автобуса и сертификат на современное спортивное оборудование.