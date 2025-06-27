В Зеренде за счет возвращенных активов открыли ДЮСШ

Закон и Порядок,Возврат активов
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Новая школа предоставит детям района возможность для полноценного физического развития, занятия спортом и формирования здорового образа жизни в рамках концепции «Адал азамат»

Фото: пресс-служба ГП РК

Генеральный прокурор Берик Асылов, аким области Марат Ахметжанов, сотрудники прокуратуры, представители государственных органов, общественности и местные жители, приняли участие в торжественном открытии детско-юношеской спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области, построенной за счет средств, возвращённых органами прокуратуры в рамках работы по возврату незаконно выведенных активов, сообщает Kazpravda.kz

По словам Генпрокурора, данная инициатива является ярким примером того, как возвращённые государству средства служат на благо общества и создают условия для развития спорта.

За счёт вышеуказанных средств в различных регионах страны уже реализуется 333 социальных объекта. В Акмолинской области – 37 объектов, в том числе 26 объектов водоснабжения и 10 медицинских объектов, добавили в Генпрокуратуре.

#возврат активов #Зеренда #ДЮСШ

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