В Жамбылской области названа лучшая невестка

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В таразском Доме дружбы прошел конкурс на самую талантливую и умелую хранительницу домашнего очага, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

В творческом состязании среди невесток «Келіндер сайысы» приняли участие 16 претенденток из этнокультурных объединений региона в возрасте от 18 до 35 лет. Среди молодых хозяек были представительницы казахского, дунганского, уйгурского, русского, славянского, курдского, азербайджанского и таджикского центров.

- У молодой хозяйки нелегкая миссия - наладить отношения с родными мужа, проявить уважение к старшим, поддерживать порядок, взаимопонимание и согласие в доме, воспитывать детей и чтить традиции. Именно поэтому невестка ассоциируется с хозяйственностью, добротой и мудростью, - отметила руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева, открывая необычное мероприятие.

В ходе конкурса каждая конкурсантка должна была рассказать о себе и своей семье, продемонстрировать видеоролик, блеснуть творческими и кулинарными талантами, а также показать свои знания обычаев и традиций, пословиц и поговорок.

Примечательно, что во время конкурса можно было не только убедиться в хороших умениях и способностях конкурсанток, но и ближе познакомиться с национальными кухней, костюмами и культурой этносов. Все участницы постарались на славу: кто-то великолепно готовит блюда, кто-то искусно делает вещи ручной работы, кто-то неподражаемо танцует и поет… Именно поэтому выбрать сильнейшую конкурсантку оказалось задачей не из легких.

В итоге Гран-при конкурса и звание лучшей невестки присуждено жительнице Таласского района Еркеназ Сауранбек, представлявшей Казахский культурный центр «Аулиеата».

Обладательницей диплома первой степени названа Шырын Оспанова из района Т. Рыскулова, выступавшая за курдское этнокультурное объединение «Барбанг».

Второе место разделили жительница Тараза Мухаббат Алеханова из уйгурского этнокультурного объединения им. М. Кашгари и меркенская представительница Айжибек Келдибаева, отстаивавшая честь Казахского культурного центра «Аулиеата».

На третьем месте оказались жительница областного центра Сабина Ирназарова, выступавшая от областного узбекского центра, а также Хурман Ругиян, прибывшая из Кордайского района. Последняя отстаивала честь дунганского этнокультурного объединения «Вынхуа».

Всем отличившимся вручены дипломы и призы.

Также за активное участие в конкурсе были отмечены курдская представительница Жамиля Джангирова, азербайджанка Замана Исмаилова, таджичка Сабрина Шайсламова и другие.


 

 

