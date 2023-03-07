В Женский день – о женских достижениях

В ходе торжества в национальный архивный фонд личные документы передали Лейло Бекназар-Ханинга – известная актриса театра и кино, заслуженный деятель Казахстана, профессор Казахского национального университета искусств, Кунсулу Закарья – выдающийся ученый в области биологической безопасности, Роза Муканова – писатель, драматург, профессор, заслуженный деятель РК.

Национальный архив организовал выставку личных документов знаменитых казахстанских женщин, показал видеофильмы об их неординарном жизненном пути.

На праздник пришла и Меруерт Утекешева (на снимке) – народная любимица, в творчес­кой копилке которой десятки блис­тательных ролей в театре и кино, а самой яркой стала роль красавицы Кыз-Жибек в одноимен­ном фильме Султан-Ахмета Ходжикова. Она также решила передать свою личную коллекцию документов и материалов, связанных с творческой деятельностью, в Национальный архив РК, чтобы будущие поколения казахстанцев знали о культурных достижениях нашей эпохи.