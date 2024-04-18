В ЗКО возведена дамба протяженностью 102 км

Ожидается, что большая вода, идущая из Оренбургской области России, поступит в Западно-Казахстанскую область после 20 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: акимат ЗКО

В этой связи в регионе усилены противопаводковые работы.

«Сегодня уровень реки Жайык составляет 780 см, ситуация еще сложная», - сказал руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен на брифинге на площадке СЦК.

По его словам, в области усилены меры по защите стратегических объектов жизнеобеспечения населения. В населенных пунктах, расположенных вдоль реки Жайык, построены дамбы протяженностью около 102 км в Акжайыкском, Бурлинском, Байтерекском, Теректинском районах и городе Уральске.



С начала паводка в регионе эвакуировано 13 794 человека, в том числе около 6 тысяч детей. Всего в противопаводковых мероприятиях из области и других регионов задействовано более 10 тысяч человек, 2074 единицы техники, в том числе 1265 единиц спецтехники.