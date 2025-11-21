Вирус папилломы человека (ВПЧ) на запущенной стадии приводит к раку шейки матки. Лечение на этих этапах сложное и малорезультативное.

Но если обратиться к профилактике этого вида онкологии, то можно обойтись вакцинированием, которое делают девочкам подросткового возраста. О необходимости смещения фокуса от лечения к профилактике, ключевым инструментом которой является вакцинация, говорили недавно участники брифинга, организованного Национальным научным онкологическим центром при поддержке Министерства здравоохранения, представительства Всемирной организации здравоохранения в Казахстане. Главная мысль встречи, где обсуждались перспективы лечения тяжелого заболевания, сводилась к тому, что предупреждение онкологии – это не хрупкая надежда, а реальный опыт.

Рак шейки матки остается одной из самых серьезных угроз для женского здоровья. Как утверждают отечественные онкологи, это четвертый по распространенности вид рака среди женщин. Каждый год от него умирают более 300 тыс. человек во всем мире. А в нашей стране не менее пяти пациенток в день узнают об этом страшном диагнозе. Еще как минимум две женщины ежедневно умирают от этого заболевания. Это более 600 (!) смертей ежегодно, часть из которых, к слову, можно было бы избежать. По данным ВОЗ, за счет скрининга и вакцинации можно предотвратить до 90% этих потерь.

Международные и локальные исследования показывают: защита, которую дает вакцина, сохраняется минимум 10 лет, и за это время иммунитет не снижается. Вакцина была изучена тысячами ученых, а Всемирная организация здравоохранения официально признала ее безопасной и эффективной.

Действенность вакцинации доказывает и личный опыт казах­станских медиков. Руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемио­логического контроля Министерства здравоохранения Нуршай Азимбаева рассказывает, что вакцинировала свою 11-летнюю дочь, и серьезных побочных эффектов при этом не было.

– Небольшое покраснение на месте укола и легкое недомогание, – поделилась она.

Впрочем, в описаниях исследований среди наиболее частых реакций, помимо покраснения на месте инъекции, также значатся легкая температура, головокружение или тошнота. Врачи говорят, что это нормальное и кратковременное реагирование на вакцину.

Отметим, что в развитых странах сочетание вакцинации и регулярного скрининга (ПАП-тест и ВПЧ-тестирование) позволило снизить заболеваемость и смерт­ность от рака шейки матки более чем в два раза. Казахстан уже много лет проводит бесплатный национальный скрининг для женщин от 30 до 70 лет, благодаря которому можно выявить болезнь на ранней, еще излечимой стадии. Но вакцинация дает женщинам шанс вообще не встретиться с этим диагнозом.

Спикеры брифинга единоглас­но подтвердили, что оптимальный возраст для вакцинации, принятый ВОЗ, – 9–14 лет, потому что именно в этот период иммунитет особенно восприимчив, а контакт с вирусом чаще всего еще не произошел. Напомним, что ВПЧ передается не только половым путем, но и через кожу, слизистые, а иногда даже от матери к ребенку при родах.

Вместе с тем этот вирус несет угрозу и для мужчин. В этой связи Нуршай Азимбаева проинформировала и о планах государства расширить программу вакцинации на мальчиков.

– Мы не единственная страна, которая начала с вакцинации девочек. Это мировой приоритет. Но вопрос о вакцинации мальчиков уже предварительно согласован. Финансирование может быть выделено с 2028 года, – подчеркнула она.

Стоимость вакцинации одного пола оценивается в 9–10 млрд тенге. Так как в Казахстане примерно сопоставимое количество мальчиков и девочек, столько же потребуется и для прививок детей мужского пола.

Национальный координатор программы иммунизации странового офиса ВОЗ Канат Суханбердиев считает, что вирус папилломы человека приводит к серьезным последствиям у мужчин. Однако прежде важен охват хотя бы 90% девочек. По словам эксперта, вирус у мужчин также может приводить к раку простаты, полового органа, прямой кишки и связан с другими онкологическими заболеваниями.

Главная проблема – недоверие к вакцинации. Во многом этому способствуют фейковые публикации, которые распространялись около 10 лет назад и вызвали негодование родителей, что привело к приостановлению проекта. Опасения мам и пап естественны. Однако многие распространяемые мифы не соответствуют действительности.

Так, эксперты всецело исключают миф о том, что через вакцину можно заразиться ВПЧ. В ее составе нет живого вируса, лишь малая его часть.

Второй не менее популярный миф говорит о том, что вакцина якобы вызывает бесплодие. В ответ на это эксперты не устают повторять нам, что, напротив, вакцина защищает репродуктивное здоровье.

Казахстанский институт онкологии и радиологии наблюдал более 17 тыс. девочек, привитых в 2013–2014 годах. Взрослые женщины из этой группы не имеют онкогенных типов ВПЧ, а те, кто планировал семью, родили здоровых детей.

И наконец, третий миф о нас­туплении ранней менопаузы, аутизма и так далее. Специалисты категоричны во мнении: ни одно крупное исследование не выявило связи между вакцинацией и аутизмом, гормональными сбоями, менопаузой или другими серьезными нарушениями.

С сентября 2024 года по всей стране сделано около 300 тыс. прививок, 183 тыс. девочек получили первую дозу, 113 тыс. – вторую. По результатам опросов, южные регионы показывают высокие показатели охвата, тогда как север и запад – пока лишь 30–40%.

Напомним, у нас используют четырехвалентную вакцину «Гардасил», защищающую от типов 6, 11, 16 и 18 – тех, что чаще всего вызывают рак шейки матки и генитальные бородавки.

Кстати, взрослым вакцинация тоже может помочь – особенно если человек еще не инфицирован онкогенными типами ВПЧ. Врач, хирург-резидент, популя­ризатор доказательной медицины и руководитель фонда Medsupport.kz Ботагоз Каукенова поделилась личным опытом:

– Я врач и занималась изучением данного вопроса. Решила сделать прививку, будучи взрослой, когда мне было уже 30 лет. К слову, в Америке рекомендуют вакцинироваться вплоть до 40 лет. И если есть возможность, то лучше, конечно же, прививаться.

Однако врач-онколог, заместитель председателя правления по стратегическому развитию, научной и образовательной дея­тельности Национального научного онкологического цент­ра Оксана Шатковская рекомендует взрослым, прежде чем вакцинироваться, сдать анализ на ВПЧ, чтобы понимать, какие типы вирусов в организме уже присутствуют.

– Рак шейки матки – не приговор! Его можно и нужно лечить. Но лучше предотвратить заболевание. Не надо бояться вакцинироваться. Вакцинация – это самый оптимальный и правильный шаг для того, чтобы обеспечить безопасное и здоровое будущее своих детей, – высказалась она.

Онковрачи утверждают: на сегодняшний день именно рак шейки матки – один из тех видов рака, который можно предотвратить почти полностью. Но для этого нужна совместная ответственность – государства, медицины и родителей. Каждый сделанный укол – это шаг к тому, чтобы ни одна казах­станская женщина не услышала диагноз, меняющий жизнь.