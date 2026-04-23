Важно быть максимально полезным обществу

Ее путь в волонтерство начался в Караганде с участия в экологических акциях. В 2013–2014 годах она стала наставником в программе Национальной волонтерской сети, реализованной совместно с ЮНИСЕФ. Тогда женщина проводила онлайн-занятия для школьников, помогая им с проф­ориентацией.

И вот сегодня Балдырган Умирбекова – одна из активных участниц корпоративного волонтерского движения внут­ри своей компании. В команде около 30 человек. К слову, в 2024 году они активно участ­вовали в оказании помощи пострадавшим от паводков в западных регионах страны.

– Но это не основная наша работа, – рассказывает она. – У каждого есть свои обязанности. Однако мы находим время пос­ле работы и в выходные, бросаем клич – куда можем пойти и чем помочь. В команде у нас есть ребята, которые координируют эту деятельность, равномерно распределяя задачи.

Работу выстроили по трем направлениям: экология, образование и инклюзия. Первое – сезонное. Волонтеры участвуют в уборке территории социаль­ных учреждений, посадке­ деревьев, за что коллектив стал лауреатом премии «Эко Қорғаушы». Второе направление связано с выездами в детские дома, где сотрудники проводят занятия по финансовой грамотности, IT и проф­ориентации. Но сейчас, по словам Балдырган, основное внимание сосредоточено на помощи детям с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.

Волонтеры курируют онкологическое отделение при Национальном научном медицинском центре. По словам Балдырган, государство оказывает необходимую медицинскую помощь, однако маленьким пациентам и их родителям также важна эмоциональная и бытовая поддержка. Именно здесь подключаются волонтеры, которые регулярно навещают детей.

Один из первых визитов в центр Балдырган Умирбекова запомнила на всю жизнь.

– Изначально планировалось, что подарки будут переданы родителям, без контакта с детьми из-за санитарных требований. Но, услышав о приезде волонтеров, дети к нам вышли сами... Конечно, они были в масках, но я запомнила их глаза, увидев в них столько радости от нашего визита, – поделилась она.

Команда принципиально не передает деньги напрямую, помогая адресно.

– Мы всегда уточняем у родителей, что именно нужно, – продолжает Балдырган. – Это могут быть лекарства, продукты, средства гигиены или, например, оборудование.

Так, к Новому году волонтеры подготовили более 120 подарочных наборов. Учитывая ограничения в питании, не брали сладости, а сделали акцент на развивающих играх, книгах, пазлах.

По инициативе волонтеров в нескольких корпусах онкоцентра появились плазменные телевизоры. И дети, проходящие медицинские процедуры, теперь могут отвлечься, посмот­реть мультфильмы. Хочется верить, что так им немного легче переносить длительное лечение.

Под опекой волонтеров несколько детей с инвалидностью. Им помогают с лекарствами, питанием и базовыми потребностями. Среди таких подопечных – четырехлетний Максим с врожденной гидроцефалией и эпилепсией. Он живет с бабушкой в обычной пятиэтажке. Балдырган признается: когда впервые увидела мальчика, была потрясена ситуацией и тем, как сложно приходится его семье. Мать ребенка не участвует в жизни Максима. Все заботы легли на пожилую женщину, которая, несмотря на трудности, ежедневно борется за здоровье внука.

– Меня поразила ее стойкость, – говорит Балдырган. – Бабушка ежедневно водит Максима на процедуры, сама ухаживает за ним. И когда мы пришли с продуктами, она встретила нас с улыбкой, а потом два часа за чаем рассказывала о своей жизни. Причем с такой энергией и оптимизмом, что это невозможно забыть!

Кстати, именно бабушка добилась установки в подъезде пандуса, чтобы иметь возможность выносить внука на улицу.

– Когда сталкиваешься с такими историями, видишь таких героев нашего времени, многое переосмысливаешь в своей жизни, – признается наша собеседница.

...Благодаря проекту «Қысқа дайындалу» волонтеры обеспечили зимней одеждой детей из многодетных и малообес­печенных семей. А в рамках другой инициативы собирали не только одежду, но и книги, организовывали дармарки. В ближайших планах – создание библиотеки в детских домах.

Системную поддержку команде оказывает Национальная волонтерская сеть, которая помогает с обучением, консультациями и координацией. Волонтеры также взаимодействуют с государственными структурами, включая Министерство культуры и информации. При этом, как подчеркивает Балдырган Умирбекова, для нее волонтерство – это не про обязанность. Оказание помощи – потребность души. Чувство причастности и живой отклик людей становятся главным ее мотиватором.

– Мы обычные люди, которые ходят на работу. Просто не хотим проживать жизнь только в режиме «работа – дом». Хочется быть максимально полезными обществу, – объясняет волонтер.