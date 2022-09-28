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Важно для каждого из нас
Лязат Нуркатова, руководитель группы стратегического анализа КИОР

Намеченные на 20 ноября выборы Президента должны консолидировать казахстанцев.

С учетом глобальных трендов триаде «Президент – Парламент – Правительство» необходимо четкое понимание дальнейшего пути развития казахстанского общества. При этом намеченные выборы не только закрепят достижения конституционных реформ, но и дадут необходимое время и мандат доверия властным институтам для продолжения и усиления реформ в различных сферах, прежде всего в социальной.

Апдейт политических институтов позволит Казахстану сконцентрировать усилия на социально-экономической повестке. В свою очередь, выборы будут способствовать укреплению единства общества, более того – консолидации гражданского общества и власти на новом уровне, что в свою очередь обеспечит стабильность и, самое главное, устойчивость республики, способность страны противостоять внешним и внутренним вызовам.

Как для экспертного сообщества, так и для политических кругов выборы не были неожиданным событием. Новый регламент избрания Президента Казахстана и выборы нового корпуса парламентариев логически следуют из содержания конституционной реформы. Актуальность электорального цикла обновления достаточно транспарентно просматривалась по итогам мартовского Послания и во время референдума.

Представители экспертного пула казахстанской политической аналитики высказывались о вероятности проведения в текущем году президентских выборов. В частности, данное мнение было озвучено Газизом Абишевым.

Проведение парламентских выборов весной 2023 года прогнозировал Марат Шибутов. Обновление президентского, парламентского и маслихатовских мандатов вполне было предсказуемо после состоявшегося в июне референдума.

На мой взгляд, такие стратегически значимые избирательные кампании требуют тактической оптимальности временных границ своей подготовки. Глава государства сообщил о проведении вне­очередных президентских выборов первого сентября в Послании. Только почти через месяц был подписан соответствующий указ.

Это оптимальный и актуальный срок для подготовки. Ранее, в рамках прежней политической традиции, объявление внеочередных выборов и подписание указа происходили в один день.

Что касается парламентских выборов, то Президент анонсировал их фактически не менее чем за полгода. И у всех ключевых политических сил, речь идет и о партиях, и об одномандатных кандидатах, вполне достаточно времени для подготовки к будущим электоральным парламентской и маслихатовской кампаниям.

Эти выборы представляют собой проверку на практике эффективности принятых за последние годы политических реформ. Принимая в них участие, избиратели тем самым выражают поддержку курса на политическую модернизацию страны и переход к новой более демократической модели. Поэтому это так важно для каждого из нас.

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