Фото: МКИ

В Кызылорде, в рамках V Национального курултая, состоялось заседание секции «Социально-культурное развитие». Модератором выступила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В обсуждении приняли участие депутаты Парламента, представители творческой интеллигенции и видные общественные деятели. Открывая заседание, Аида Балаева отметила, что Национальный курултай сформировался как устойчивая и регулярная диалоговая площадка, на которой обсуждаются ключевые вопросы социума и определяются долгосрочные ориентиры развития страны.

«Все предложения и мнения, высказанные в рамках Национального курултая, находятся под особым вниманием Главы государства и государственных органов. Министерство культуры и информации на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана по реализации предложений членов Национального курултая. На четырех предыдущих заседаниях были подняты важнейшие вопросы и проведена масштабная работа. В частности, в целях совершенствования законодательства было принято 26 законов. Кроме того, ведется работа по внесению изменений в 10 законопроектов, а также в указы и комплексные планы развития», – указала зампремьера.

В ходе заседания секции участники представили свои предложения и инициативы по актуальным темам. В фокусе внимания были вопросы развития культуры, креативных индустрий, улучшения социальной сферы и укрепления семейных ценностей.

Также поднималась тема развития детского контента и анимационной индустрии. В этой связи Аида Балаева отдельно остановилась на производстве мультфильмов, отметив особую важность этой сферы.

«В соответствии с поручением Президента, озвученным в Послании, при Министерстве был создан Фонд поддержки креативных индустрий. В настоящее время формируется его материально-техническая база, и в структуре Фонда будет предусмотрено отдельное направление, посвященное анимации. На мой взгляд, важно ориентироваться не на количество, а на качество контента, учитывать его влияние на детскую психологию, возрастные особенности и воспитательный эффект. Уверена, что с началом полноценной работы Фонда анимационная индустрия получит мощный импульс к развитию», – подчеркнула министр культуры и информации.

Обсуждая другие вопросы, участники дискуссии и эксперты акцентировали внимание на том, что сохранение национальных традиций и формирование «читающей нации» являются необходимыми элементами модернизации казахстанского общества. В этой связи Аида Балаева предложила сформировать комиссию, которая определит перечень книг, рекомендуемых для перевода и издания, а также обеспечит системное включение произведений современных молодых авторов в библиотечные фонды страны.

Сегодня в Кызылорде проходит обсуждение и в трех других секциях - «Образование и наука», «Гражданское общество» и «Экономическое развитие».

Актуальные вопросы государственной политики будут обсуждаться в течение двух дней.

Завтра, 20 января, с участием Главы государства состоится V юбилейное пленарное заседание Национального курултая. Для участия в мероприятии прибыло 110 членов Курултая, делегированных со всех регионов Казахстана.