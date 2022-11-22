Важные шаги строительства Справедливого Казахстана

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Арман Кожахметов, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК

Новая модель политического устройства будет способствовать демократическому развитию страны, а значит – устойчивому развитию государства и всех его институтов.

5 ноября Глава государства публично подписал ряд важных законов, принятых Парламентом по итогам состоявшегося в июне этого года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны. Шесть законов, подписанных Президентом, вносят поправки в 7 конституцион­ных законов, 16 кодексов и 29 действую­щих законов. Кроме того, приняты три новых конституцион­ных закона – «О Конституционном суде Рес­публики Казахстан», «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казах­стан» и «О прокуратуре».

Как отметил Глава государства, «конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности. Референдум убедительно показал, что можем противостоять беспрецедентным внешним и внутренним вызовам. Мы приступили к практической реализации конституционной реформы».

Главная цель реформ – построе­ние сильного и Справедливого Казахстана. Для этого в стране начаты политические преобразования. В Конституцию внесены важные системообразующие поправки.

Начат переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, полномочия которого были расширены. Срок полномочий президента установлен в семь лет. На должность главы государства лицо может быть избрано только один раз.

Изменен порядок выборов в маслихаты и в Мажилис Парламента. Теперь в эти органы граждане смогут избираться по смешанной системе как от политических партий, так и по одномандатным округам. Депутатский корпус Мажилиса Парламента будет состоять на 30% из депутатов, избранных регионами в одномандатных округах. Это даст возможность получить мандат в законодательный орган страны активным и авторитетным гражданам, не являющимся членами политических партий. При этом в целях усиления ответственнос­ти перед избирателями такой депутат может быть отоз­ван жителями региона, если он не оправдает их доверия.

Кроме того, вводится выборность акимов районов и городов областного значения. Это даст возможность гражданам и политическим партиям бороться за доверие общества и вносить реальные улучшения в развитие регионов. Демократизация сис­темы государственного управления, безусловно, даст свои положительные результаты и повысит активность населения в решении местных проблем.

В целях обеспечения конкуренции политических партий снижены пороги для их регист­рации с 20 тысяч до 5 тысяч человек. Снижена и необходимая численность региональных представителей партии с 600 до 200 человек.

Президент, акимы и их замес­тители теперь не могут занимать должности в политических партиях. На период исполнения обязанностей глава государства будет прекращать свое членство в партии. Рост числа политичес­ких партий и их активизация в общественной сфере не только в столице, но и в регионах положительно отразятся на профессио­нальной деятельности маслихатов, а также общественном контроле за исполнительными органами власти.

Изменив выборное законодательство, наша страна активизирует гражданское общество к широкому участию в управлении регионами и страной. На местах избранные акимы и депутаты будут чувствовать ответственность и спрос за свою работу. Представляя регион и партию, депутаты Парламента будут активно требовать эффективной работы от Правительства, отставки министров, не справившихся с работой. Подотчетность Высшей аудиторской палаты Парламенту также даст возможность депутатам объективно оценивать работу Правительства.

Новый подход теперь и к решению вопросов защиты прав человека. Впервые статус уполномоченного по правам человека в Казахстане поднят на конституционный уровень. В Основной закон страны внесена статья об уполномоченном по правам человека в РК.

Уполномоченный по правам человека призван содействовать восстановлению нарушенных прав и свобод человека. При осуществлении своих полномочий он независим и неподотчетен государственным органам. Для организации деятельности омбудсмена в каждом регионе Казахстана будет работать его представитель, являющийся сотрудником Национального центра по правам человека.

На защиту конституционных прав граждан направлен и новый Закон «О Конституционном суде». Преобразовав Конституционный совет в Конституционный суд, Казахстан укрепляет правозащитные институты государства, формируя независимый судебный контроль за обеспечением верховенства Конституции.

Конституционный суд будет состоять из 11 судей. Шесть судей назначает законодательный орган, четырех определяет президент. Председатель Конституционного суда назначается президентом с согласия Сената. Таким образом будет обеспечиваться независимость суда от органов исполнительной и законодательной власти.

Конституционный суд будет рассматривать вопросы правильности проведения выборов и референдума, соответствие принимаемых законов и актов нормам Конституции, будет давать официальное толкование норм Основного закона. Уже с 1 января 2023 года в Конституционный суд смогут обращаться граждане на предмет соответствия принятых нормативных правовых актов, которые непосредственно затрагивают их конституционные права и свободы, нормам Конституции.

Аналогичным правом обращения в Конституционный суд в интересах граждан наделяются уполномоченный по правам человека и Генеральный прокурор. Акты, признанные неконституционными, будут отменяться.

Подобная модель Конституционного суда имеется в большинстве развитых стран мира. Контроль с его стороны будет способствовать развитию правовой системы в соответствии с Основным законом, укреплению гарантий защиты конституционных прав граждан и режима законности в стране, повышению доверия населения к государственным институтам.

Таким образом, в 2022 году наша страна создала новую законодательную основу для реализации политической реформы Главы государства. Главным бенефициаром всех изменений является казахстанское общество, которому предоставляется возможность участвовать в управлении государством и активно защищать свои права. Новая модель политического устройства будет способствовать демократическому развитию страны, а значит – устойчивому развитию государства и всех его институтов. Только на такой базе будет построен Справедливый Казахстан.

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