Важные знания Свежий выпуск 1 марта 2023 г. 0:00 0 Марат Сейтказиев Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО записали аудиодиск для людей с особенностями по зрению. В звуковой памятке изложены четкие инструкции на случай, например, стихийного бедствия, лавины, пожара. Кроме того, чеэсники провели в здании областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих учебную эвакуацию, оповестив об условном землетрясении. По словам заместителя начальника ДЧС ВКО Армана Токанова, важно было научить маломобильных граждан не паниковать, а принимать правильные решения. Особое внимание спасатели уделили состоянию путей эвакуации, размещению средств тушения пожара, укомплектованности пожарных шкафов, расположению пожарных гидрантов.