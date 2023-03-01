Важные знания

В звуковой памятке изложены четкие инструкции на случай, например, стихийного бедствия, лавины, пожара. Кроме того, чеэс­ники провели в здании областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих учебную эвакуацию, оповестив об условном землетрясении. По словам заместителя начальника ДЧС ВКО Армана Токанова, важно было научить маломобильных граждан не паниковать, а принимать правильные решения. Особое внимание спасатели уделили состоянию путей эвакуации, размещению средств тушения пожара, укомп­лектованности пожарных шкафов, расположению пожарных гидрантов.