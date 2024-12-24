Важный культурный ресурс

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в этом году ряды госархивов пополнились двумя районными архивами: они открылись в Маркакольском и Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области. И на сегодняшний день в стране функ­ционирует 231 государственный архив.

От юридических и физических лиц в архивные фонды было принято 219 862 единицы хранения, что увеличило объем Национального архивного фонда до 74,7 тыс. единиц. В целом объем архивных фондов в Казахстане составляет 27,5 млн единиц хранения. Общественный интерес к архив­ным документам растет: за девять месяцев 2024 года было выдано 73 704 единицы хранения для 12 187 исследователей.

Для популяризации архивных материалов проведено 5 021 мероприятие, среди которых – фотодокументальные выставки, «круглые столы», научно-практические конференции, презентации сборников архивных документов. За последние три года обучение прошли 498 сотрудников государственных и ведомственных архивов.

В 2024-м продолжилась работа в рамках международного сотрудничества. Было подписано соглашение с Республикой Туркменистан и проведено V заседание Казахстанско-Российской комиссии по сотрудничеству в области архивов в Петропавловске. Также были организованы Дни архивов Республики Узбекистан в Казахстане, где состоялась презентация пяти выставочных экспозиций по архивным фондам двух государств.

Немало успехов достигнуто и в сфере книгоиздания. Казахстан принял участие во Франкфуртской книжной ярмарке, что также способствовало продвижению отечест­венных авторов и изданий на международном уровне.

Знаковым событием стало утверждение нового праздника – Национального дня книги, который будет отмечаться 23 апреля и призван укрепить высокую культуру чтения в обществе. При МКИ был создан литературный клуб «Алқа» для молодых писателей. Молодые авторы приняли участие в литературном туре, посвященном 130-летию Ильяса Жансугурова и 100-летию Бердибека Сокпакбаева.

В этом году на соискание национальной литературной премии «Айбоз», которая проводилась уже в третий раз, было подано 176 заявок в семи номинациях. Министерство культуры и информации совместно с Союзом писателей РК реализовали три новых проекта: «Школа литературного мастерства писателей», «Литературно-познавательная панорама нового Казахстана» и «Исследовательские работы казахстанских писателей в архивах стран СНГ».

Также в этом году широко отмечались юбилеи писателей: 130-летие Ильяса Жансугурова, Беимбета Майлина, Сакена Сейфуллина, 100-летие Абдижамила Нурпеисова и Бердибека Сокпакбаева, 85-летие Абиша Кекилбаева и Фаризы Онгарсыновой, 80-летие Герольда Бельгера…

Как известно, Глава государства объявил 2025-й Годом рабочих профессий. В связи с этим был объявлен конкурс для молодых писателей «Ерлік пен еңбек дастаны», направленный на поддержку талантливых авторов и раскрытие важности рабочих профессий в обществе.

Значительных успехов в этом году достигла и Национальная электронная библиотека Казахстана (КазНЭБ). Ее фонд расширился до 78 149 документов, включающих художественную, научную и редкую литературу. Эти результаты демонстрируют растущую популярность КазНЭБ на международной арене и ее значимый вклад в мировое информационное пространство.