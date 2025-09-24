Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что Казахстан рассматривает Черногорию в качестве важного партнера в Балканском регионе. В следующем году страны отметят 20-летие установления дипломатических отношений. За эти годы выстроены конструктивные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.

В свою очередь Яков Милатович поблагодарил Президента Казахстана за значительный вклад в развитие двусторонних отношений. По его словам, Черногория становится одним из привлекательных направлений для казахстанских туристов.

Запуск прямых авиарейсов между Алматы и Подгорицей, а также введение безвизового режима для граждан нашей страны способствовали сближению двух народов, сообщила пресс-служба Президента.