Трудовой коллектив Национального научного медицинского центра поддерживает инициативы, озвученные в недавнем Послании Президента народу Казахстана.

В письме на имя Касым-Жомарта Токаева председатель правления АО «ННМЦ» Абай Байгенжин сообщил, что в медцентре всесторонне обсудили выступление Главы государства, и выделил ряд моментов, вызвавших у коллектива особенный отклик.

Так, в первую очередь принципиально важным названо решение о переходе от модели суперпрезидентской республики к президентской с сильным Парламентом. Активно поддержан законодательный запрет для ближайших родст­венников Главы государства занимать политические должности, а также руководить компаниями квазигосударственного сектора. Долгожданным шагом стали объявленные изменения в избирательной системе, упрощение процедуры регистрации партий.

Медицинские работники всецело поддержали инициативу Президента об изменении административно-территориального устройства Казахстана через создание трех новых областей, подчерк­нув, что их названия – Абайская, Улытауская, Жетысуская – имеют особый сакральный смысл для каждого казахстанца.

«Особый отклик в наших серд­цах нашло Ваше твердое желание сделать счастливой жизнь граж­дан Казахстана не завтра, а уже сегодня. Ваш призыв преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен, решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции основан на важном сигнале, который Вы, как Глава государства, дали обществу, – высшее руководство страны готово начинать реформы с себя. Бесспорно, это отвечает запросам всех казахстанцев», – подчеркивается в письме Абая Байгенжина, написанном от имени коллектива ННМЦ.