Свежий выпуск Важный сигнал для общества 25 марта 2022 г. 2:43 Александр Бри Трудовой коллектив Национального научного медицинского центра поддерживает инициативы, озвученные в недавнем Послании Президента народу Казахстана. В письме на имя Касым-Жомарта Токаева председатель правления АО «ННМЦ» Абай Байгенжин сообщил, что в медцентре всесторонне обсудили выступление Главы государства, и выделил ряд моментов, вызвавших у коллектива особенный отклик. Так, в первую очередь принципиально важным названо решение о переходе от модели суперпрезидентской республики к президентской с сильным Парламентом. Активно поддержан законодательный запрет для ближайших родственников Главы государства занимать политические должности, а также руководить компаниями квазигосударственного сектора. Долгожданным шагом стали объявленные изменения в избирательной системе, упрощение процедуры регистрации партий. Медицинские работники всецело поддержали инициативу Президента об изменении административно-территориального устройства Казахстана через создание трех новых областей, подчеркнув, что их названия – Абайская, Улытауская, Жетысуская – имеют особый сакральный смысл для каждого казахстанца. «Особый отклик в наших сердцах нашло Ваше твердое желание сделать счастливой жизнь граждан Казахстана не завтра, а уже сегодня. Ваш призыв преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен, решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции основан на важном сигнале, который Вы, как Глава государства, дали обществу, – высшее руководство страны готово начинать реформы с себя. Бесспорно, это отвечает запросам всех казахстанцев», – подчеркивается в письме Абая Байгенжина, написанном от имени коллектива ННМЦ.