Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай

Статьи,Археология
2
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Об этом громком открытии, подводя итоги 2025 года, рассказал председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов.

фото Марата Сасанова

Исследователь поделился, что перед экспедициями он всегда тщательно изучает спутниковые изображения местности. Так произошло и перед его поездкой на Алаколь минувшим летом. Именно тогда, рассматривая алматинский берег озера, он заметил необычный объект с четкими геометрическими формами, выделявшийся на карте рядом с современными турбазами.

– Взгляните, где расположена точка 1 – здесь отчетливо виден квадрат, – поясняет Марат Сасанов, указывая на карту. – Приблизительно 50 на 50 мет­ров – это укрепление, которое, как правило, идентифицируется как караван-сарай. Конечно, будучи так близко, я просто не мог только наслаждаться отдыхом. Собрался и отправился на разведку. Доехать оказалось невозможно – пришлось идти пешком. Прибыв на место, убедился, что это средневековое сооружение, о чем свидетельствует значительный культурный слой.

Найденные фрагменты керамики и другие признаки длительного обитания людей подтверждают средневековое происхождение объекта. Соглас­но предварительным оценкам, возраст сооружения может сос­тавлять около тысячи лет. Однако, как подчеркивает председатель краеведческого общества, окончательное заключение должны вынести профессиональные археологи после проведения полноценных исследований.

Не останавливаясь на достигнутом, Марат Сасанов после возвращения продолжил изучение территории. Он руководствовался принципом, что караван-сараи всегда располагались на определенном расстоянии друг от друга – примерно 25 км, что соответствует дневному переходу каравана. Это позволило ему при дальнейшем анализе спутниковых снимков выявить еще пять потенциальных объектов.

Все обнаруженные точки выстроились вдоль предполагаемого маршрута в районе Джунгарских ворот и побережья Алаколя. Однако один из отрезков маршрута сначала не находил логического объяснения из-за отсутствия ожидаемой точки. Лишь после смещения линии поиска в направлении гор удалось обнаружить еще один караван-сарай, восстановив необходимую дистанцию между объектами.

– Я, признаться, не совсем понимаю, зачем им нужно было подниматься в горы? Это остается загадкой, ведь передвижение по горам с верблюдами или лошадьми крайне затруднительно, – говорит Марат Сасанов.

Вся собранная информация была систематизирована и передана в соответствующие научные и государственные организации. Подробные описания и координаты направлены в Институт археологии им. А. Х. Маргулана в Алматы, а также в управление культуры области Жетысу для возможного включения этих объектов в официальный реестр исторических памятников.

Изучая спутниковые снимки области Жетысу, краевед также обнаружил интересные курганные группы – древние архео­логические объекты, которые тоже вызывают интерес и, как выяснилось, отсутствуют в реестре охраняемых памятников. Но пока он сосредоточился на караван-сарае, а информацию о курганах передаст археологам.

Представители краеведческого общества «Прииртышье» отмечают, что их многолетний опыт позволяет эффективно изучать историческое наследие не только в области Абай, но и за ее пределами. За 20 лет существования общества его участники научились анализировать спутниковые снимки и с высокой точностью определять характер обнаруженных объектов еще до выезда на местность. В обществе не исключают возможность расширения подобной работы в будущем – для масштабного исследования отдельных областей Казахстана с использованием спутниковых данных.

Стоит отметить, что в акимате области Жетысу выразили благодарность краеведам за предоставленные сведения и заверили, что с наступлением полевого сезона объекты будут детально изучены специалистами.

Особый же интерес представляют обнаруженные на поверхности артефакты, среди которых орнаментированная керамика, сосуды с венчиком и ручками, а также изделия, выполненные в различных техниках. Так, часть керамики, изготовленная методом грубого обжига, может быть датирована периодом около тысячи лет назад. Наряду с этим встречаются образцы фарфора, что свидетельствует о длительном и активном использовании данного торгового пути. А прекратилось оно, по мнению краеведа, около 200 лет назад, если судить по датировке обнаруженных находок.

Теперь свое слово должны сказать профессиональные археологи.

#история #археология #Алаколь

Популярное

Все
В Нацгвардии начался новый учебный период
В Уральске открыл двери творческий центр
Фармация: на пути к цифровизации
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Расширяются география и объемы зернового экспорта
Есть вода, но трещат магистрали
Инвестиции в обрабатывающий сектор растут
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Первый титул в новом году
Овощей в стабфонде хватит до мая
За здоровьем бегом марш!
Машинки швейной звук как знак судьбы
Серебро и бронза из Фуджейры
Улытау усиливает цифровую безопасность
Проверят лифты и эскалаторы
Вы в наших сердцах!
Армия как социальный лифт
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Увеличится производство молока
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Мажилисмены проверили строительство магистрального водовода…
Не только мегаполисы: цифровые решения доходят до сел и мон…
Депутат поднял проблему переработки отходов в Мангистауской…
Депутат Мажилиса ознакомилась с работой полигона ТБО в Аста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]