Исследователь поделился, что перед экспедициями он всегда тщательно изучает спутниковые изображения местности. Так произошло и перед его поездкой на Алаколь минувшим летом. Именно тогда, рассматривая алматинский берег озера, он заметил необычный объект с четкими геометрическими формами, выделявшийся на карте рядом с современными турбазами.

– Взгляните, где расположена точка 1 – здесь отчетливо виден квадрат, – поясняет Марат Сасанов, указывая на карту. – Приблизительно 50 на 50 мет­ров – это укрепление, которое, как правило, идентифицируется как караван-сарай. Конечно, будучи так близко, я просто не мог только наслаждаться отдыхом. Собрался и отправился на разведку. Доехать оказалось невозможно – пришлось идти пешком. Прибыв на место, убедился, что это средневековое сооружение, о чем свидетельствует значительный культурный слой.

Найденные фрагменты керамики и другие признаки длительного обитания людей подтверждают средневековое происхождение объекта. Соглас­но предварительным оценкам, возраст сооружения может сос­тавлять около тысячи лет. Однако, как подчеркивает председатель краеведческого общества, окончательное заключение должны вынести профессиональные археологи после проведения полноценных исследований.

Не останавливаясь на достигнутом, Марат Сасанов после возвращения продолжил изучение территории. Он руководствовался принципом, что караван-сараи всегда располагались на определенном расстоянии друг от друга – примерно 25 км, что соответствует дневному переходу каравана. Это позволило ему при дальнейшем анализе спутниковых снимков выявить еще пять потенциальных объектов.

Все обнаруженные точки выстроились вдоль предполагаемого маршрута в районе Джунгарских ворот и побережья Алаколя. Однако один из отрезков маршрута сначала не находил логического объяснения из-за отсутствия ожидаемой точки. Лишь после смещения линии поиска в направлении гор удалось обнаружить еще один караван-сарай, восстановив необходимую дистанцию между объектами.

– Я, признаться, не совсем понимаю, зачем им нужно было подниматься в горы? Это остается загадкой, ведь передвижение по горам с верблюдами или лошадьми крайне затруднительно, – говорит Марат Сасанов.

Вся собранная информация была систематизирована и передана в соответствующие научные и государственные организации. Подробные описания и координаты направлены в Институт археологии им. А. Х. Маргулана в Алматы, а также в управление культуры области Жетысу для возможного включения этих объектов в официальный реестр исторических памятников.

Изучая спутниковые снимки области Жетысу, краевед также обнаружил интересные курганные группы – древние архео­логические объекты, которые тоже вызывают интерес и, как выяснилось, отсутствуют в реестре охраняемых памятников. Но пока он сосредоточился на караван-сарае, а информацию о курганах передаст археологам.

Представители краеведческого общества «Прииртышье» отмечают, что их многолетний опыт позволяет эффективно изучать историческое наследие не только в области Абай, но и за ее пределами. За 20 лет существования общества его участники научились анализировать спутниковые снимки и с высокой точностью определять характер обнаруженных объектов еще до выезда на местность. В обществе не исключают возможность расширения подобной работы в будущем – для масштабного исследования отдельных областей Казахстана с использованием спутниковых данных.

Стоит отметить, что в акимате области Жетысу выразили благодарность краеведам за предоставленные сведения и заверили, что с наступлением полевого сезона объекты будут детально изучены специалистами.

Особый же интерес представляют обнаруженные на поверхности артефакты, среди которых орнаментированная керамика, сосуды с венчиком и ручками, а также изделия, выполненные в различных техниках. Так, часть керамики, изготовленная методом грубого обжига, может быть датирована периодом около тысячи лет назад. Наряду с этим встречаются образцы фарфора, что свидетельствует о длительном и активном использовании данного торгового пути. А прекратилось оно, по мнению краеведа, около 200 лет назад, если судить по датировке обнаруженных находок.

Теперь свое слово должны сказать профессиональные археологи.