Вдохновение для новых взлетов

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Мира Алипинова

В Астане в Центре педагогического мастерства NIS состоялся первый международный интенсив «Ориентиры лидера в образовании».

фото Марата Алтаева

Впервые руководители школ встретились на конкретном тематическом форуме, адресованном именно им и посвященном их профессиональному развитию и лидерству. Центр педагогичес­кого мастерства NIS объединил в Астане более 400 директоров, более 600 подключились онлайн из всех регионов страны. Два дня они определяли персональные и командные приоритеты в стратегии успеха, осваивали на системной основе все виды менеджмента – стратегический, проектный, операционный, цифровой, HR и Talent-Management.

На этой знаковой встрече директоров параллельно звучало более десяти языков: казахский, английский, русский, кыргызский, эстонский, малайский, азербайджанский, немецкий, французский, тамильский и путунхуа. Участники узнали невероятное количество личных историй – об успехах, преодолении, профессио­нальном выгорании и других реалиях директорской действительности, и это создавало абсолютное доверие ко всем коллегам, вне зависимости от страны, масштабов школы и педагогического стажа. А еще ассоциированный консультант сингапурского Инс­титута Арбингера Сарас Менон впервые побывала в настоящей зиме и увидела снег.

Главными делегатами международного интенсива стали первые выпускники Президентской программы по подготовке кадрового резерва «1 000 лидеров изменений в образовании». Все они завершили обучение в Центре педагогического мастерства и готовы к новому взлету в профессии.

Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев и председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин на открытии интенсива особо отметили уникальность казахстанского опыта по подготовке президентского резерва для сферы образования.

В чем миссия лидера? Какой должна быть работа над ошибками для директора? Что делать, если проблемы масштаби­руются?.. Каждый день каждый директор отвечает на сотни непростых вопросов. Поэтому специально для интенсива были подготовлены лучшие кейсы по историям успеха в отечественном образовании.

Так, взорвал зал исполняющий обязанности директора столичной школы-лицея № 54 Кайрат Мукашев, который поделился впечатлениями о Президентской программе для будущих топ-менеджеров. Зарубежные практики представили содиректор «Школы 360», член Совета Британской ассоциации исследований в области образования Сара Селезнев, руководитель Таллинской научной школы, председатель Союза учителей Эстонии Мэдис Сомэлар, ассоциированный консультант сингапурского Инс­титута Арбингера Сарас Менон. Специально для подробного знакомства с системой НИШ и для участия в интенсиве в Астану прилетела большая делегация Кыргызской Республики.

– Идея лидерского интенсива родилась на республиканском форуме молодых педагогов «Жас ұстаз: табысқа апарар жол». Мотивированные, с горящими глазами и дерзкими планами, наши ребята предложили собрать директоров школ, чтобы они поддержали их и не дали погаснуть вдохновению. Тогда мы решили создать новую платформу для профессионального развития конкретно руководителей в сис­теме образования, – подчеркнула директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

Главными участники интенсива назвали два урока. Первый прозвучал на командной дискуссии «Учеба в радость»: в каждой семье и в каждой школе должны соблюдаться права ребенка на полноценное образование и счастливое детство. Второй урок участники назвали на торжественном закрытии: масштабный Upgrade в отечественной педагогике – миссия для настоящих лидеров, которые заинтересованы и в личном профессиональном рос­те, и в страновых достижениях.

Международный интенсив «Ориентиры лидера в образовании» проходил на фоне нового масштабного достижения, с которым Центр педагогического мастерства несколько дней назад вернулся из Нидерландов. В Зволле ЦПМ официально принял для Казахстана глобальную эстафету WALS. Впервые на постсоветском пространстве международный форум World Association of Lesson Studies пройдет в Астане в 2024 году.

#Астана #Образование #интенсив #NIS

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