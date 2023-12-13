Вдохновение для новых взлетов Свежий выпуск 13 декабря 2023 г. 1:01 84 Мира Алипинова В Астане в Центре педагогического мастерства NIS состоялся первый международный интенсив «Ориентиры лидера в образовании». фото Марата Алтаева Впервые руководители школ встретились на конкретном тематическом форуме, адресованном именно им и посвященном их профессиональному развитию и лидерству. Центр педагогического мастерства NIS объединил в Астане более 400 директоров, более 600 подключились онлайн из всех регионов страны. Два дня они определяли персональные и командные приоритеты в стратегии успеха, осваивали на системной основе все виды менеджмента – стратегический, проектный, операционный, цифровой, HR и Talent-Management. На этой знаковой встрече директоров параллельно звучало более десяти языков: казахский, английский, русский, кыргызский, эстонский, малайский, азербайджанский, немецкий, французский, тамильский и путунхуа. Участники узнали невероятное количество личных историй – об успехах, преодолении, профессиональном выгорании и других реалиях директорской действительности, и это создавало абсолютное доверие ко всем коллегам, вне зависимости от страны, масштабов школы и педагогического стажа. А еще ассоциированный консультант сингапурского Института Арбингера Сарас Менон впервые побывала в настоящей зиме и увидела снег. Главными делегатами международного интенсива стали первые выпускники Президентской программы по подготовке кадрового резерва «1 000 лидеров изменений в образовании». Все они завершили обучение в Центре педагогического мастерства и готовы к новому взлету в профессии. Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев и председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин на открытии интенсива особо отметили уникальность казахстанского опыта по подготовке президентского резерва для сферы образования. В чем миссия лидера? Какой должна быть работа над ошибками для директора? Что делать, если проблемы масштабируются?.. Каждый день каждый директор отвечает на сотни непростых вопросов. Поэтому специально для интенсива были подготовлены лучшие кейсы по историям успеха в отечественном образовании. Так, взорвал зал исполняющий обязанности директора столичной школы-лицея № 54 Кайрат Мукашев, который поделился впечатлениями о Президентской программе для будущих топ-менеджеров. Зарубежные практики представили содиректор «Школы 360», член Совета Британской ассоциации исследований в области образования Сара Селезнев, руководитель Таллинской научной школы, председатель Союза учителей Эстонии Мэдис Сомэлар, ассоциированный консультант сингапурского Института Арбингера Сарас Менон. Специально для подробного знакомства с системой НИШ и для участия в интенсиве в Астану прилетела большая делегация Кыргызской Республики. – Идея лидерского интенсива родилась на республиканском форуме молодых педагогов «Жас ұстаз: табысқа апарар жол». Мотивированные, с горящими глазами и дерзкими планами, наши ребята предложили собрать директоров школ, чтобы они поддержали их и не дали погаснуть вдохновению. Тогда мы решили создать новую платформу для профессионального развития конкретно руководителей в системе образования, – подчеркнула директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова. Главными участники интенсива назвали два урока. Первый прозвучал на командной дискуссии «Учеба в радость»: в каждой семье и в каждой школе должны соблюдаться права ребенка на полноценное образование и счастливое детство. Второй урок участники назвали на торжественном закрытии: масштабный Upgrade в отечественной педагогике – миссия для настоящих лидеров, которые заинтересованы и в личном профессиональном росте, и в страновых достижениях. Международный интенсив «Ориентиры лидера в образовании» проходил на фоне нового масштабного достижения, с которым Центр педагогического мастерства несколько дней назад вернулся из Нидерландов. В Зволле ЦПМ официально принял для Казахстана глобальную эстафету WALS. Впервые на постсоветском пространстве международный форум World Association of Lesson Studies пройдет в Астане в 2024 году. #Астана #Образование #интенсив #NIS