Вечные мелодии степи

Театр
15
Дана Аменова
корреспондент

Скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев представил в театре «Астана Опера» яркий авторский шоу-концерт

фото Игоря Бургандинова

Марат Бисенгалиев с большой ответственностью подходит к выступлениям на родине и всегда стремится удивлять казахстанских меломанов, демонстрируя мастерство в сочетании национальных мотивов с современными симфоническими традициями. Сейчас автор и художественный руководитель проекта «Симфонический концерт» предстал перед публикой в роли дирижера и исполнил соло на скрипке. В программе прозвучали произведения, созданные популярным британским композитором Карлом Дженкинсом специально для Марата Бисенгалиева. Современный взгляд на традиционную казахскую музыку отразился в интерпретациях композиций «Дала», «Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сәлем, Қаламқас», «Қарлығаш», «Дударай», «Жайлау», «Би» и в других концертных номерах.

Все это также стало возможным благодаря мастерству заслуженного деятеля РК Беимбета Демеуова, саксофониста Арухата Мусаипова, мультиинструменталистов Серика Нурмолдаева, Анар Касымовой, Абзала Арыкбаева и Аскара Солтангазина, а также юной вокалистки Анны Юденич, хора и симфонического оркестра «Астана Опера». Артисты продемонстрировали разнообразие казахских народных инструментов, гармонично сочетающихся с современными аранжировками и звучанием симфонического оркестра.

Отметим, что на музыкальном вечере Марат Бисенгалиев особое внимание уделил расположению музыкантов, которые окружали публику по периметру концерт­ного зала.

– Мы сделали основной акцент на звуковом шоу. На сцене на первый план выходит фольклорная команда. За ней разместились солисты. Впрочем, особенность концерта в квадрозвучании. Если внимательно посмотреть, то сзади можно увидеть группу исполнителей на медных духовых инструментах, с левой стороны расположился женский, а справа – мужской хор. В нижних ложах – деревянные духовые инструменты и валторны. Получилась потрясающая палитра эмоций, когда музыка воздействует на слушателей с четырех сторон. Это нужно обязательно услышать, так как все невозможно передать словами, – объяснил Марат Бисенгалиев.

По его словам, аналогичный творческий эксперимент с другой концертной программой ранее был в Алматы. А уникальный по своим архитектурным и акустическим характеристикам Большой зал театра «Астана Опера» позволяет реализовать интересные творческие идеи.

– Карл Дженкинс – один из самых популярных композиторов в мире. Он написал много произведений на казахские темы, и в том числе благодаря им иностранцы узнают о нашей стране. Однажды я подарил ему сборник Затаевича – и он погрузился в казахскую культуру. Его считают настоящим мастером музыкальной эклектики, поскольку он делает несовместимое совместимым. Эти сочинения нельзя назвать примером казахской музыки, но все равно там звучат казахские мелодии. Автор знает, как использовать фольклорные инструменты, а партии расписывает по именам исполнителей,– подчеркнул Марат Бисенгалиев.

Несомненно, что такие проекты продвигают казахскую музыку на мировой уровень.

– Марат Бисенгалиев – мировая мегазвезда, наш соотечественник, которым гордится Казахстан. Это был по-настоящему космический концерт! С первых минут мелодии потрясли до глубины души и растрогали до слез. В течение музыкального вечера происходили внезапные открытия: мы прислушивались то к хору, то к духовым инструментам и общему звучанию оркестра. Особенное расположение музыкантов предполагает интерактивное слушание. Я пришла на концерт вместе с сыном. Мне кажется, что именно такие проекты интересны и нужны молодежной аудитории, – поделилась жительница столицы Гульнар Даирова.

Уникальный «Симфонический концерт» Марата Бисенгалиева прошел при поддержке Министерства культуры и информации.

#Астана Опера #шоу-концерт #Марат Бисенгалиев

Популярное

Все
А у нас в поселке газ!
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Мобильному приложению eGov Mobile – пять лет
Отзовутся ли прибылью полные закрома?
Посчитаем дырки в сыре! Очень вкусный этот сыр!
Акимы сельских округов оштрафованы на миллионы
Основа основ – благополучие людей
«Некрасивые» схемы вошли в  систему
Аграрии сетуют на недоступность госсубсидий
Отцы воспитывают в детях ответственность, смелость, уважение к старшим
Теплица будущего уже действует
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Душой – казах, по паспорту – немец
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Какие цены на уголь в Казахстане
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Болашақ» может остаться без будущего
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Казахстанцы покоряют американский рынок
Какие документы подписаны в ходе визита Токаева в Монголию
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Шатры и юрты Великой степи
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
В Нацбанке высказались по поводу предложенного депутатами запрета на онлайн-кредитование
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане

Читайте также

Лучших театралов наградили на международном фестивале в Аст…
Казахстанский хореограф отличился на фестивале в России
Воспитание души: герои Маркеса впервые заговорили на казахс…
Балетный триптих «Сакральные танцы» представили на сцене «А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]