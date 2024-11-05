Вечные мелодии степи

Марат Бисенгалиев с большой ответственностью подходит к выступлениям на родине и всегда стремится удивлять казахстанских меломанов, демонстрируя мастерство в сочетании национальных мотивов с современными симфоническими традициями. Сейчас автор и художественный руководитель проекта «Симфонический концерт» предстал перед публикой в роли дирижера и исполнил соло на скрипке. В программе прозвучали произведения, созданные популярным британским композитором Карлом Дженкинсом специально для Марата Бисенгалиева. Современный взгляд на традиционную казахскую музыку отразился в интерпретациях композиций «Дала», «Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сәлем, Қаламқас», «Қарлығаш», «Дударай», «Жайлау», «Би» и в других концертных номерах.

Все это также стало возможным благодаря мастерству заслуженного деятеля РК Беимбета Демеуова, саксофониста Арухата Мусаипова, мультиинструменталистов Серика Нурмолдаева, Анар Касымовой, Абзала Арыкбаева и Аскара Солтангазина, а также юной вокалистки Анны Юденич, хора и симфонического оркестра «Астана Опера». Артисты продемонстрировали разнообразие казахских народных инструментов, гармонично сочетающихся с современными аранжировками и звучанием симфонического оркестра.

Отметим, что на музыкальном вечере Марат Бисенгалиев особое внимание уделил расположению музыкантов, которые окружали публику по периметру концерт­ного зала.

– Мы сделали основной акцент на звуковом шоу. На сцене на первый план выходит фольклорная команда. За ней разместились солисты. Впрочем, особенность концерта в квадрозвучании. Если внимательно посмотреть, то сзади можно увидеть группу исполнителей на медных духовых инструментах, с левой стороны расположился женский, а справа – мужской хор. В нижних ложах – деревянные духовые инструменты и валторны. Получилась потрясающая палитра эмоций, когда музыка воздействует на слушателей с четырех сторон. Это нужно обязательно услышать, так как все невозможно передать словами, – объяснил Марат Бисенгалиев.

По его словам, аналогичный творческий эксперимент с другой концертной программой ранее был в Алматы. А уникальный по своим архитектурным и акустическим характеристикам Большой зал театра «Астана Опера» позволяет реализовать интересные творческие идеи.

– Карл Дженкинс – один из самых популярных композиторов в мире. Он написал много произведений на казахские темы, и в том числе благодаря им иностранцы узнают о нашей стране. Однажды я подарил ему сборник Затаевича – и он погрузился в казахскую культуру. Его считают настоящим мастером музыкальной эклектики, поскольку он делает несовместимое совместимым. Эти сочинения нельзя назвать примером казахской музыки, но все равно там звучат казахские мелодии. Автор знает, как использовать фольклорные инструменты, а партии расписывает по именам исполнителей,– подчеркнул Марат Бисенгалиев.

Несомненно, что такие проекты продвигают казахскую музыку на мировой уровень.

– Марат Бисенгалиев – мировая мегазвезда, наш соотечественник, которым гордится Казахстан. Это был по-настоящему космический концерт! С первых минут мелодии потрясли до глубины души и растрогали до слез. В течение музыкального вечера происходили внезапные открытия: мы прислушивались то к хору, то к духовым инструментам и общему звучанию оркестра. Особенное расположение музыкантов предполагает интерактивное слушание. Я пришла на концерт вместе с сыном. Мне кажется, что именно такие проекты интересны и нужны молодежной аудитории, – поделилась жительница столицы Гульнар Даирова.

Уникальный «Симфонический концерт» Марата Бисенгалиева прошел при поддержке Министерства культуры и информации.