Век прожить – не поле перейти

Общество, День Победы
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Серик Баев, Алматы

Ветеран Великой Отечественной войны Тамара Максимова встретила свой 100-й юбилей

фото Юрия Беккера

Ранним утром у ее дома соб­рались военнослужащие воинских частей 61993 и 16194 Десантно-штурмовых войск Алматинского регионального гарнизона, управления по делам обороны Медеуского района, представители ОФ «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны».

Под мелодию в исполнении оркестра Военного института Сухопутных войск именинница закружилась в вальсе.

– Мы знаем, как Тамара Александровна любит этот прекрас­ный танец. В эти минуты никто не скажет, что ветеран прошла самую кровопролитную войну ХХ века, она воодушевлена жизнью, и мы искренне любуемся ею, – сказал заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе полковник Раджан Жанысов.

Юность Тамары Максимовой совпала с нелегким временем. Когда началась война, она только окончила девять классов, и после настойчивых просьб попала в госпиталь на Волоколамском шоссе. Сначала работала в регистратуре, а потом, обучившись, – медицинской сестрой.

– Когда началась война, мы все добровольцами сразу же побежали в военкомат, – вспоминает Тамара Александровна. – Что интересно, никто из наших ребят в то время не интересовался национальностью друг друга. Мы учились в одном классе и знали только имя и фамилию, а дружили или ссорились, не задумываясь о том, кто кем родился. Для нас это не имело никакого значения. И только в военкомате мы узнали, что в классе учатся немец, один поляк, азербайджанец, несколько евреев, и для нас это было чуть ли не открытием. Конечно же, немцам, полякам, ребятам, у которых родители были арестованы по политичес­ким статьям или находились в ссылке, сразу отказали. В том числе и мне отказали, потому что только-только исполнилось 17. А брали в армию с 18 лет. Но я была очень настойчива. Каждый день ходила с утра в военкомат и просила, и плакала. Спустя какое-то время мне там сказали: «Как ты нам надоела. Ладно, отправим тебя в военный госпиталь». Я была счастлива…

Но поскольку мы не были готовы к началу войны, у нас были большие потери. Совсем еще юной девчонке приходилось круглыми сутками ухаживать за тяжелоранеными бойцами, перевязывать, подбадривать. Тамара Александровна вспоминает, как писали письма домой за тех, кто не мог делать это самостоятельно. Там же, в гос­питале, она встретила своего будущего мужа Константина, с которым счастливо прожила до 2007 года.

Тамара Александровна, обращаясь к солдатам срочной службы, рассказала одну историю. Уже влюбившись в своего будущего мужа, с нетерпением ждала его писем с фронта. В одном из них он написал: «Помни, что для меня всегда на первом месте будет Родина! Только Родина – для меня самое главное в жизни, а семья всегда будет на втором».

В 1943 году, получив тяжелое ранение, медсестра была уволена по состоянию здоровья. После войны целеустремленная девушка экстерном окончила 10-й класс и поступила в московский институт на историко-филологический факультет. Позже защитила диссертацию, получила степень кандидата наук и 16 лет проработала в Казахском нацио­нальном университете имени аль-Фараби.

Сегодня, несмотря на свой возраст, Тамара Александровна является членом попечительского совета фонда ОФ «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны». А в 2020-м году, в канун 75-й годовщины Победы, ветеран из Алматы стала лауреатом общероссийской общественной премии «Щит и роза», церемония вручения которой состоялась в Государственном Кремлевском дворце, на ее родине в Москве.

Заслуги Тамары Александровны отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Москвы» и другими наградами.

#юбилей #память #ветераны #ВОВ #фронтовики #100 лет #Тамара Максимова

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