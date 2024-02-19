Век прожить – не поле перейти

Рассказывая о жизненном пути, фронтовик вспомнил о детстве, которое провел в ауле Жанатурмыс района Т. Рыскулова (бывшего Луговского района). Картина суровых 30-х годов до сих пор стоит перед его глазами.

Еще сложнее стало жить в сельской местности после начала войны. Но надо сказать, труднос­ти для Шалданбая Шанбаева не прошли бесследно – они закалили его, научили справляться с ними, терпеть, выживать и решать любые возникшие проблемы, что и помогло ему впоследствии.

В 1942 году, когда парню исполнилось 18 лет, ему прислали повестку из военкомата. С этого момента начались его армейские будни, которые продлились до самого окончания Великой Отечественной войны.

После призыва Шалданбая Шанбаева направили на прохож­дение обучения на берегу Волги. Там он провел четыре месяца, а в конце декабря того же года вмес­те с другими бойцами пароходом его перебросили на защиту Сталинграда, где он находился в сос­таве 227-го стрелкового полка внутренних войск НКВД.

– Сражаться зимой было особенно тяжело. Помнится, выпал снег, стоял сильный мороз. Но, несмотря на это, мы делали все, что было в наших силах. И, нанеся поражение наступавшим врагам, совершили первый шаг на пути к победе, – рассказал аксакал.

По его воспоминаниям, фашисты практически сравняли Сталинград с землей. Из-за пос­тоянных бомбардировок город стал похож на большой бурлящий котел, где почти каждые 15 минут кто-то с одной или другой из сторон погибал. В той местности, сражаясь с захватчиками, Шалданбай Шанбаев провел несколько месяцев.

Оборона выстояла, защитникам города удалось остановить вражескую агрессию и в начале 1943 года перейти к контрнас­туплению. Фронтовик принял участие в освобождении городов Котельниково, Запорожье, Одессы, воевал на территории Румынии и Венгрии.

Дошел до Франкфурта-на-Одере в Германии. С боями вместе с другими воинами фронтовик добрался до заветной цели. День Великой Победы Шалданбай Шанбаев встретил в главном городе Третьего рейха.

За заслуги перед Отечеством, храбрость и мужество, проявленные в боях с врагом, фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и рядом других.

После победы жамбылец благополучно вернулся домой. По возвращении в родное село узнал, что его старший брат на войне пропал без вести. А у него дома остались двое сыновей и две дочери. Чтобы обеспечить их, фронтовик решил отказаться от учебы и устроился на работу трактористом.

– Всю свою жизнь папа был активным (к слову, он и сегодня ходит самостоятельно), – рассказала дочь ветерана Клара Шанбаева. – Он всегда отличался сообразительностью, хорошей памятью и высоким интеллектом. Возможно, поэтому его заметили и некоторое время спустя­ предложили пройти курсы бухгалтеров в Джамбуле (ныне Таразе), а затем перейти на соответствующую должность.

– В тот период в колхозе Жанатурмыс остро чувствовался дефицит кадров. Пройдя обучение и вернувшись в аул, Шалданбай Шанбаев стал трудиться на новом поприще и проработал в этой сфере вплоть до выхода на заслуженный отдых. Фронтовика включили в список Почетных граждан района Турара Рыскулова, – добавил зять Толкынбек Дюйсенбаев.

По его словам, ветерана отличает честность, ответственность и порядочность. Однаж­ды был случай в колхозе, во время которого других бухгалтеров за аферу привлекли к ответственности, а Шалданбай Шанбаев остался чист благодаря своим качествам и строгим принципам.

100-ю годовщину аксакала отметили на его малой родине. Пригласили родственников, друзей и знакомых. С юбилеем участника Великой Отечественной войны поздравил аким области Ербол Карашукеев. Глава региона выразил ветерану глубокую признательность за подвиги на войне и самоотверженный труд в мирное время во благо области. Он отметил, что жизненный путь аксакала служит достойным примером мужества, доблести и вернос­ти долгу.

Сегодня Шалданбай Шанбаев находится в кругу своих родных, поскольку нуждается в постоян­ной заботе. Все-таки возраст дает о себе знать. Вмес­те с суп­ругой Макен они воспитали шес­терых сыновей и трех дочерей, которые подарили им 32 внука, 54 правнука и четыре праправнука. К слову, в многочис­ленном роду Шанбаевых вскоре ожи­дается пополнение: ребенок станет сотым по счету.