Век прожить – не поле перейти Статьи 19 февраля 2024 г. 2:00 1 Михаил Тё, Жамбылская область Ветеран Великой Отечественной войны Шалданбай Шанбаев отметил 100-й день рождения. фото автора Рассказывая о жизненном пути, фронтовик вспомнил о детстве, которое провел в ауле Жанатурмыс района Т. Рыскулова (бывшего Луговского района). Картина суровых 30-х годов до сих пор стоит перед его глазами. Еще сложнее стало жить в сельской местности после начала войны. Но надо сказать, трудности для Шалданбая Шанбаева не прошли бесследно – они закалили его, научили справляться с ними, терпеть, выживать и решать любые возникшие проблемы, что и помогло ему впоследствии. В 1942 году, когда парню исполнилось 18 лет, ему прислали повестку из военкомата. С этого момента начались его армейские будни, которые продлились до самого окончания Великой Отечественной войны. После призыва Шалданбая Шанбаева направили на прохождение обучения на берегу Волги. Там он провел четыре месяца, а в конце декабря того же года вместе с другими бойцами пароходом его перебросили на защиту Сталинграда, где он находился в составе 227-го стрелкового полка внутренних войск НКВД. – Сражаться зимой было особенно тяжело. Помнится, выпал снег, стоял сильный мороз. Но, несмотря на это, мы делали все, что было в наших силах. И, нанеся поражение наступавшим врагам, совершили первый шаг на пути к победе, – рассказал аксакал. По его воспоминаниям, фашисты практически сравняли Сталинград с землей. Из-за постоянных бомбардировок город стал похож на большой бурлящий котел, где почти каждые 15 минут кто-то с одной или другой из сторон погибал. В той местности, сражаясь с захватчиками, Шалданбай Шанбаев провел несколько месяцев. Оборона выстояла, защитникам города удалось остановить вражескую агрессию и в начале 1943 года перейти к контрнаступлению. Фронтовик принял участие в освобождении городов Котельниково, Запорожье, Одессы, воевал на территории Румынии и Венгрии. Дошел до Франкфурта-на-Одере в Германии. С боями вместе с другими воинами фронтовик добрался до заветной цели. День Великой Победы Шалданбай Шанбаев встретил в главном городе Третьего рейха. За заслуги перед Отечеством, храбрость и мужество, проявленные в боях с врагом, фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и рядом других. После победы жамбылец благополучно вернулся домой. По возвращении в родное село узнал, что его старший брат на войне пропал без вести. А у него дома остались двое сыновей и две дочери. Чтобы обеспечить их, фронтовик решил отказаться от учебы и устроился на работу трактористом. – Всю свою жизнь папа был активным (к слову, он и сегодня ходит самостоятельно), – рассказала дочь ветерана Клара Шанбаева. – Он всегда отличался сообразительностью, хорошей памятью и высоким интеллектом. Возможно, поэтому его заметили и некоторое время спустя предложили пройти курсы бухгалтеров в Джамбуле (ныне Таразе), а затем перейти на соответствующую должность. – В тот период в колхозе Жанатурмыс остро чувствовался дефицит кадров. Пройдя обучение и вернувшись в аул, Шалданбай Шанбаев стал трудиться на новом поприще и проработал в этой сфере вплоть до выхода на заслуженный отдых. Фронтовика включили в список Почетных граждан района Турара Рыскулова, – добавил зять Толкынбек Дюйсенбаев. По его словам, ветерана отличает честность, ответственность и порядочность. Однажды был случай в колхозе, во время которого других бухгалтеров за аферу привлекли к ответственности, а Шалданбай Шанбаев остался чист благодаря своим качествам и строгим принципам. 100-ю годовщину аксакала отметили на его малой родине. Пригласили родственников, друзей и знакомых. С юбилеем участника Великой Отечественной войны поздравил аким области Ербол Карашукеев. Глава региона выразил ветерану глубокую признательность за подвиги на войне и самоотверженный труд в мирное время во благо области. Он отметил, что жизненный путь аксакала служит достойным примером мужества, доблести и верности долгу. Сегодня Шалданбай Шанбаев находится в кругу своих родных, поскольку нуждается в постоянной заботе. Все-таки возраст дает о себе знать. Вместе с супругой Макен они воспитали шестерых сыновей и трех дочерей, которые подарили им 32 внука, 54 правнука и четыре праправнука. К слову, в многочисленном роду Шанбаевых вскоре ожидается пополнение: ребенок станет сотым по счету. #ВОВ #ветеран #100 лет #Шалданбай Шанбаев