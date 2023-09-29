Векторы тюркской интеграции

Казахстанская столица в нояб­ре будет принимать юбилейный Х саммит Организации тюркских государств. Накануне этой встречи на высшем уровне в Астане собрались руководители официальных «мозговых центров» стран – участниц и наблюдателей ОТГ, чтобы обсудить пути развития сотрудничества тюркских государств, выработать рекомендации, которые, учитывая официальный статус участвующих во встречах аналитических центров, направляются в том числе и руководителям государств.

Организаторами встречи в Астане выступили Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Министерство иностранных дел РК. В числе участников – руководители центров внешнеполитических исследований Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, а также Венгрии и Туркменистана.

– За годы развития организации наши страны не только сблизи­лись по вопросам культурного и цивилизационного сотрудни­чества, но и достигли общего понимания роли и позиции тюркского мира на международной арене, – отметил, открывая встречу, директор КИСИ Еркин Тукумов. – Трансформация Тюркского совета в Организацию тюркских государств продемонстрировала углубление нашего сотрудничества. Это ознаменовало новую веху в совместной истории наших стран. Мы ставим перед собой стратегические цели, направленные на углубленную экономическую коо­перацию и развитие транспорт­ной взаимосвязанности.

Директор КИСИ подчеркнул, что Казахстан, исторически стоявший у истоков ОТГ, нацелен на стимулирование дальнейшего развития экономических связей между странами-членами. При этом основным интересом нашей страны является развитие инновационной экономики и диверсификация транспортных коридоров с учетом проводимых экономи­ческих реформ.

– С 2010 по 2022 год торговля Казахстана со странами ОТГ выросла практически в три раза – с 4,5 до 12,9 миллиарда долларов. 74% общего объема товарооборота, а это 9,6 миллиарда долларов, составляет казахстанский экспорт в страны ОТГ. Однако большую часть экспорта до сих пор составляют сырье и товары низкого передела, – обратил внимание Еркин Тукумов.

По его словам, в планах – увеличить взаимный товарооборот до 23 млрд долларов в среднесрочной перспективе. Этого можно достигнуть через реализацию совместных экономических проектов, которые позволят сущест­венно расширить торговый и производственный потенциал сотрудничества.

Особую роль в развитии сотрудничества будет иметь реализация потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Казахстан рассматривает Средний коридор не только как локомотив национальной транс­портно-логистической отрасли, но и как ключевой ин­струмент развития взаимосвязанности между Азией, Европой, Ближним Востоком.

Обращаясь к участникам встречи, директор КИСИ также особо отметил роль экспертного сообщества ОТГ в продвижении и содействии развитию сотрудничества. Он отметил целесообразность расширения взаимодействия научно-экспертных кругов тюркских стран, чтобы именно на экспертном уровне прийти к общему пониманию существующих проблем, выработать наиболее эффективные подходы к их решению.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев подчерк­нул актуальность темы, выбранной для 9-й встречи руководителей аналитических центров ОТГ: «Сотрудничество тюркских государств: наведение мостов и диалог в турбулентном мире».

– Отношения между братскими тюркскими государствами основываются на общей истории, культуре, языках и традициях. Это имеет большую стратегическую ценность и потенциал, – подчерк­нул он.

Кубанычбек Омуралиев также сделал особый акцент на важности углубления торгово-экономического сотрудничества и транспортно-логистической взаимосвязанности. Он, в частнос­ти, также выделил особую значимость Среднего коридора – не только для стран ОТГ, но и всего Евразийского континента.

– Нам нужно еще многое сделать для укрепления экономической интеграции в рамках ОТГ. У нас есть широкий диапазон возможнос­тей для укрепления потенциала экономического сотрудничества в этом стратегическом регионе, – подчеркнул Генсек ОТГ.

Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым обратил внимание, что страны тюркского мира последовательно развивают и институционализируют сотрудничество, находя точки соприкос­новения и при этом сохраняя собственные векторы развития. Он, в частности, выделил активизацию взаимодейст­вия по парламентским линиям.

Рабочая часть совещания про­шла в трех сессиях. На «пленарке» руководители «мозговых центров» поделились своим видением путей укрепления взаимодействия между тюркскими странами на современном этапе. Участие в дис­куссии приняли председатель Центра стратегических исследований при МИД Турции Нух Йылмаз, главный исполнительный директор Венгерского Института международных отношений Мартон Шоберль, директор Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызстана Канатбек Азиз, заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Акрамжон Нематов, директор Центра стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана Шири Шириев и директор департамента Центра анализа международных отношений Азербайджана Джавид Велиев.

Панельные сессии были посвящены анализу современных международных и региональных вызовов в области безопасности, а также ключевым сферам, которые находятся в фокусе тюркской кооперации – экономическим проектам и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Одним из важных результатов прошедшего в Астане совещания, как отмечают в КИСИ, станет выработка перечня рекомендаций для руководства стран – членов ОТГ, основанного на обсуждениях в ходе сессий.