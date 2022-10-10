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Веление времени
Флора Левина, область Абай

В Казахстане стартовал новый электоральный цикл – внеочередной, но полностью отвечающий логике преобразований и развития страны.

Совсем немного осталось до внеочередных президентских выборов. А в следующем году казахстанцам предстоит выбирать новых депутатов Мажилиса и маслихатов. Мнением по поводу главных политических событий поделилась депутат маслихата области Абай Альбина Ахметова.

Альбина Харисовна избиралась в депутаты областного маслихата дважды. В первый раз самостоятельно выдвигала свою кандидатуру, представив собственную предвыборную программу, а во второй – по партийным спискам. По мнению моей собеседницы – это большой опыт.

– Происходящие в стране изменения уже очевидны, и это хорошо. Предстоящие электоральные кампании – часть масштабных изменений, и неуди­вительно, что они вызывают такой интерес у казахстанцев. Выборы изменят не только политическую жизнь страны, но и жизнь обычных граждан, которые все чаще интересуются происходящим «наверху» – в коридорах власти. Люди желают разобраться и разбираются в проблемах, интересуются бюджетными программами, – говорит Альбина Ахметова.

Депутат отметила, что буквально за несколько месяцев в политической жизни страны многое изменилось. Люди открыто обсуждают проблемы, спорят на острые темы на самых разных платформах – как в СМИ, так и в социальных сетях. При этом вопросы обсуждаются разные – от отсутствия горячей воды, высоких цен на продукты до геополитической обстановки.

– Внеочередные выборы президента – веление времени. Нам нужна обновленная политическая система. Очень скоро начнется обсуждение предвыборных программ, причем, надеюсь, это не будут какие-то штампы с абстрактными обещаниями, – подчеркивает Альбина Ахметова. – Ситуация в стране сейчас совершенно другая, предстоит сделать серьезный выбор на следующие семь лет. И он должен быть осознанным.

Не менее интересной обещает быть и кампания по выборам в Мажилис и маслихаты.

– В предстоящих в следующем году выборах в маслихаты смогут принять участие как кандидаты от партий, так и самовыдвиженцы. Это правильно. Если взять область Абай, то у нас много активных и неравнодушных людей, знающих, как работать, и умеющих это делать, готовых принимать решения и брать на себя ответственность. А для нас что главное? Не просто оправдать надежды избирателей, а действительно помогать, решать проблемы, коих накопилось немало. Думаю, в Новом Справедливом Казахстане нам это будет под силу, – уверена Альбина Ахметова.

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