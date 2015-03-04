Великие образы Великой степи

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Максут ИРЖАНОВ, Астана
Экспозиция впервые представляет собрание сразу нескольких музейных коллекций по истории и культурному наследию традиционного казахского общества. Широкую живописную панораму истории ханства воссоздают произведения известных казахстанских художников, скульпторов, ювелиров, реконструкторов.
Особое место занимают артефакты: фрагменты знаменитой сабли Абылай-хана с дарственной надписью от имени Российской императрицы Елизаветы, шлем Болек-батыра, а также реконструкции перстней-печатей казахских ханов, выполненные со всей исторической достоверностью Крымом Алтынбековым, художественные панно Айжан Абдубаит.
– В экспозиции представлены документы, картины, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, которые создают особую атмосферу, формируют образное восприятие истории ханства, – говорит директор Музея Первого Президента РК Алма Сагынгали. – Эта выставка организована благодаря мастерству выдающихся художников Казахстана.
Многие экспонаты выставки зрители увидели впервые. Среди них – уникальные панно периода Цинской династии Китая. На них изображена процедура дипломатического обмена дарами представителей различных государств при китайском императорском дворе. В числе этих дипломатов есть и представители Казахского ханства. Столь уникальные архивно-изобра­зительные источники были найдены в архивах КНР и их достоверные копии изготовлены по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в КНР Нурлана Ермекбаева, ныне помощника Президента – секретаря Совета безопасности РК.
«Исторический горизонт существования казахской государственности выходит далеко за пределы двадцатого столетия…» – пишет Н. А. Назарбаев в своей книге «В потоке истории». Подробное изучение истории Казахского ханства и его наследия стало возможным с обретением Казахстаном государственной независимости. Именно поиском национальной идентичности, истоков государственности обусловлено особое внимание, которое уделяется празднованию юбилея Казахского ханства.
По словам руководителя центра по экспозициям и внешним связям Национального музея РК Кунзии Умбетовой, основной акцент выставки сделан на показе самых ярких образов, значимых событий в истории Казахского ханства, сыгравших важную роль в становлении и укреплении казахской государственности.
Символично, что экспозиция развернута в Купольном зале Музея Первого Президента, под сводами которого в 1997 году была официально провозглашена новая столица Казахстана – Астана. Атмосфера Купольного зала пропитана духом свободы, единства народа Казахстана и преемственности его идеалов.
Выставка «Казахское ханство: великие образы Великой степи» продлится до 28 сентября 2015 года.

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