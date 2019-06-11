Свежий выпуск
Великий Надаль
Кошкарбек Тусипов

Вот и завершился очередной турнир «Большого шлема», причем полным триумфом одного из величайших игроков современности. До победы на Открытом чемпионате Франции-2019 Надаль делил лидерство с австралийской спортсменкой Маргарет Корт, которая 11 раз выигрывала Australian Open. В финальном матче «Ролан Гаррос» второй сеяный Рафаэль за 3 часа нанес поражение четвертой ракетке турнира австрийцу Доминику Тиму, обыграв его со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. В 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале «Ролан Гаррос», и тот матч также завершился победой испанца в трех сетах – 6:4, 6:3, 6:2. Ранее Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» в 2005–2008, 2010–2014, 2017 и 2018 годах. Всего в активе Рафы теперь 18 титулов турниров «Большого шлема».

После победы на «Ролан Гаррос» Надаль обновил свою выдаю­щуюся рекордную статис­тику на Открытом чемпио­нате Франции. Теперь в его активе 93 выигранных матча, которые принесли ему 12 титулов на грунтовом турнире «Большого шлема» – абсолютный рекорд теннисных мэйджоров в истории. Самая продолжительная победная серия Надаля на Открытом чемпионате Франции продолжалась с 2010 по 2015 год и составила 39 матчей. В начале карьеры (с 2005 года на «Ролан Гаррос») испанец не проигрывал 31 поединок подряд. Самая продолжительная серия выигранных Надалем сетов в Париже была в 2016–2018 годах и составила 38 партий. 17 сетов на «Ролан Гаррос» в своей карьере он выиграл со счетом 6:0. Надаль провел 24 полуфинальных и финальных матчей «Ролан Гаррос» и ни разу не проиграл. С 2005 года Рафа уступил на «Ролан Гаррос» только двум теннисистам – шведу Робину Сёдерлингу и сербу Новаку Джоковичу.

В это же время титул сильнейшей Открытого чемпионата Франции завоевала австралийская теннисистка Эшли Барти. Она впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос». В финале 8-я сеяная Барти в двух сетах нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой, отдав лишь 4 гейма сопернице и победив в итоге со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Эшли трижды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Вондроушова подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк. 23-летняя Барти завоевала 5-й титул в ­карьере, 2-й – в сезоне-2019, впервые выиграв турнир «Большого шлема».

Что касается финала в женском парном разряде, то здесь француженка Кристина Младенович и венгерка Тимя Бабош в двух сетах разгромили китайский дуэт Дуань Инъин/Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Младенович и Бабош выполнили 1 эйс, не ошибались на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. Их соперницы 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и сделали 1 брейк.

Немецкая пара Кевин Кравиц/Андреас Мис выиграла Открытый чемпионат Франции 2019 года в мужском парном разряде. В финале они в двух сетах нанесли поражение французскому дуэту Жереми Шарди/Фабрис Мартен со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Кравиц и Мис подали 6 эйсов, допустили 1 двойную ошибку на двоих и реализовали 2 брейк-пойн­та из 6. Шарди и Мартен 6 раз подали навылет, 1 раз ошиб­лись на подаче и не создали ни одной возможности взять подачу соперников.

Тайпейка Латиша Чан и хорват Иван Додига стали победителями «Ролан Гаррос» (причем второй год подряд) в миксте. В двух сетах они одолели канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича со счетом 6:1, 7:6.

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