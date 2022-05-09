Великий ученый, мудрый наставник

Шайхутдинов Еренгаип Маликович (10.05.1933 – 08.08.2021) – доктор химических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, заслуженный деятель науки и техники Казахской ССР, один из ведущих ученых страны в области науки о полимерах, талантливый ученый с мировым именем, блестящий педагог и организатор, общественно-политический деятель.

Еренгаип Шайхутдинов родился 10 мая 1933 года в селе Октябрьском Северо-Казахстанской облас­ти. Детские годы были трудными. Шла война. Мужчины ушли на фронт. В тылу их место у станка на заводе и в поле заняли женщины и дети. С 10 лет он работал в колхозе, сеял хлеб, косил траву, был пастухом по найму. С середины мая до сентября дети просыпались около четырех часов утра и работали до позднего вечера, преодолевая голод, холод, усталость. В дальнейшем благодаря силе своего характера, упорству, неустанному труду и целеустремленности сельский мальчик сумел подняться до уровня руководителя, известного ученого и талантливого организатора высшей школы.

Еренгаип Маликович Шайхутдинов получил прекрасное образование. В 1951 году после окончания средней школы с медалью он поступил в Московский институт тонкой химичес­кой технологии им. М. В. Ломоносова (МИТХТ). Вуз готовил инженеров-технологов. В институте преподавали всемирно известные ученые – А. Н. Несмея­нов, Я. К. Сыркин, И. Н. Назаров, И. П. Алимарин и другие.

В 1956 году выпускника МИТХТ Еренгаипа Шайхутдинова направили в Казахстан, на Карагандинский завод синтетического каучука, где он работал начальником смены. В 1958-м поступил в аспирантуру МИТХТ им. М. В. Ломоносова. Научные интересы и жизненные приоритеты во многом формировались под влиянием его научного руководителя – выдающегося ученого, члена-корреспондента АН СССР Андрея Николаевича Башкирова.

После защиты кандидатской диссертации в 1963 году Еренгаип Маликович был приглашен в КазГУ им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби) на вновь организованную кафедру химии высокомолекулярных соединений, где он проработал более 15 лет в должности преподавателя, заведующего кафедрой и профессора, отдавая много сил и энергии подготовке высококвалифицированных специалистов и развитию химической науки в Казахстане. Глубокие фундаментальные знания и навыки экспериментатора позволили ему осуществить основополагающие исследования в области радикальной сополимеризации простых виниловых эфиров с рядом винильных мономеров, явились основой его докторской диссертации.

В работе получила дальнейшее развитие теория полимеризационных процессов, найдены пути и способы активации малореакционноспособных мономеров, позволяющих получить полимеры с заданным комплексом свойств. Обнаруженное им новое явление при исследовании этих процессов получило название «эффект Шайхутдинова». Еренгаип Маликович одним из первых ученых оценил роль и перспективы становления и развития молодой в Казахстане макромолекулярной химии.

Он создал свою научную школу, получившую широкое международное признание своими фундаментальными и прикладными исследованиями в области химии высокомолекулярных соединений. Со своими учениками – докторами наук Курманалиевым О. Ш., Нуркеевой З. С., Мун Г. А., Маймаковым Т. П., Асау­бековым М. А., Ермагамбетовым М. Е., Хусаин С. Х. – он проводил исследования по нес­кольким научным направлениям: синтезу поверхностно-активных веществ (ПАВ) на базе сырьевых ресурсов Казахстана, изучению физико-химических и коллоидно-химических свойств полимеров и их интерполимерных комплексов. Эти исследования открыли перспективу целенаправленного регулирования поверхностных явлений.

Нельзя не отметить оригинальные исследования научной школы Е. М. Шайхутдинова по созданию новых виниловых эфиров, широкого круга полимерных гидрогелей различного типа, обладающих высокой биосовместимостью и устойчивостью к биодеструкции, собственной бактерицидной и антигепариновой активностью в сочетании с малой токсичностью. Эти свойства обеспечивали их успешное внедрение в практичес­кое здравоохранение для эндопротезирования мягких тканей в восстановительной и пластической хирургии, эмболизации кровеносных сосудов и лечения ран, а также флегмон мягких тканей и хирургии, офтальмологии, отоларингологии.

Глубокие познания в области физико-химических процессов и полимеризации позволили выйти на решение ряда проблем, связанных с физико-химической биологией и биотехнологией. Разработана концепция «полимерного канцерогенеза», заключающаяся в образовании злокачественных нео­плазм вокруг имплантированных материалов. Впервые с позиции кислородно-перекисной модели онкогенеза обосновано представление о причастности к указанному явлению микрофагов ввиду их способности создавать в клетках и тканях устойчивое прооксидатное состояние. В области создания новых химических реагентов различного назначения, используемых в металлургии, сельском хозяйстве, медицине, экологии, при бурении скважин, разработаны варианты промышленно выгодных методов получения новых типов пластификаторов, пленок, ингибиторов коррозии, стабилизаторов глинистых растворов, депрессорных присадок к нефти, деэмульгаторов, флокулянтов для очистки и осветления сточных вод и последующего их использования в технике. Большое практическое значение имеют работы в области синтеза клеевых соединений на основе водорастворимых полимеров для грануляции молибдата кальция.

Фундаментальные исследования Еренгаипа Маликовича обобщены в оригинальных монографиях: «Простые виниловые эфиры в радикальной полимеризации», «Новое о полимерах и их применении», «Физико-химические и биокибернетичес­кие аспекты онкогенеза», «Винилацетиловые производные пиперидина и полимеры на их основе», «Основы химии высокомолекулярных соединений», изданы в научных журналах Великобритании, США, Японии.

В 1978 году Еренгаип Шайхутдинов был назначен первым проректором Казахского политехничес­кого института им. В. И. Ленина, в 1992-м стал его ректором. Это были нелегкие времена, однако под руководством Еренгаипа Маликовича политехнический институт сохранил стабильную работу, приумножая славные дос­тижения прошлого и создавая условия для творческой работы преподавателей, сотрудников и студентов. Прекрасный организатор Е. М. Шайхутдинов много сил тратил на совершенствование учебного процесса, его структурирование, введение компьютеризации.

Опираясь на мировой опыт подготовки инженерных кадров, прис­тальное внимание он уделял вопросам использования высоких технологий и инноваций современного высшего профессионального образования и профессиональной переподготовки, внедрению новых технологий, соз­данию наукоемких производств. Подготовка высоко­квалифицированных специалистов потребовала коренного изменения основных принципов высшего технического образования. На основании сформулированных Е. М. Шайхутдиновым принципов в университете были разработаны учебные планы, в которых заложены главные принципы высшего технического образования: фундаментальность, непрерывность, иерархичность, гибкая вариативность. Учебные планы были подкреплены соответствую­щими типовыми программами учебных дисциплин, созданы лабораторная и методическая базы, подготовлен профессорско-преподавательский состав, многие прошли стажировку в ведущих вузах страны и за рубежом.

Совершенствование высшего технического образования и укреп­ление материально-технической базы вуза способствовали приданию КазПТИ им. В. И. Ленина статуса университета. Высокая оценка работы коллектива института явилась основой для решения Кабинета министров РК о преобразовании КазПТИ в Казахский национальный технический университет с введением коэффициента 1,75 к заработной плате профессорско-преподавательского состава. Был открыт новый этап в деятельности первого технического вуза Казах­стана – подготовка специалистов по многоуровневой структуре, принятой в мировой практике, с особенностями университетского образования.

С 1998 года в университете была начата подготовка магист­ров по ряду специальностей. Огромная заслуга Е. М. Шайхутдинова в организации обучения инженерных кадров на государственном языке. Была проведена серьезная подготовка методичес­кой базы, переподготовка преподавателей, издание ряда учебных пособий на казахском языке, что позволило осуществить полноценный учебный процесс. Созданы четыре специализированных совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по семи специальнос­тям. Учрежден научный журнал университета «Вестник КазНТУ», где освещались научные достижения профессоров, преподавателей и аспирантов.

Многое сделано для вхождения университета в мировое образовательное пространство, расширения международного сотрудничества со многими учебными заведения­ми России, Великобритании, Италии, США, Канады, Финляндии, Японии, Германии, Китая, Индии, Турции. Университет стал базовым вузом для крупнейших зарубежных фирм, работающих в Казахстане – «Сименс», «Шеврон», «Шлюмберже», «Санд­вик-Тамрок». В эти годы многие студенты и преподаватели получили возможность пройти научные стажировки, изучать иностранные языки в ведущих вузах Европы.

За достигнутые успехи в учебной работе и научных исследованиях КазНТУ первым среди техничес­ких вузов стран СНГ был принят в Ассоциацию техничес­ких вузов России. В 1999 году за особые заслуги в подготовке инженерно-технических кадров страны и в ознаменование 100-летия со дня рождения академика Каныша Имантаевича Сатпаева постановлением Правительства РК КазНТУ было присвоено имя этого выдаю­щегося казахстанского ученого.

Огромную педагогическую и научную деятельность Еренгаип Маликович сочетал с активной научно-организаторской работой и общественно-политичес­кой дея­тельностью. Он являлся членом Президиума НАН РК, членом бюро отделения химико-технологичес­ких наук НАН РК, секции химико-технологического отделения по присуждению государственных премий, Рес­публиканского совета по проб­леме «Химия полимеров» НАН РК, членом координационного совета международного союза «Содружество общественных организаций». Избирался депутатом Алматинского городского маслихата, являлся членом дисциплинарной комиссии, совета по этике города Алматы. Свыше двадцати лет был председателем Алматинского городского совета ветеранов, защищая социально-правовые интересы ветеранов войны и труда.

Организаторский талант, профессионализм, авторитет, годы напряженной работы и личный вклад в интеллектуальное развитие общества получили высокую оценку государства. В 1991 году Еренгаипу Шайхутдинову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки КазССР», он награжден орденами «Құрмет» (1999), «Парасат» (2004), «Барыс» III степени (2011), орденом Российской академии наук (2008), а также многочисленными медалями и нагрудными знаками.

Где бы ни работал академик Шайхутдинов, какие бы правительственные поручения ни были на него возложены, он всегда был примером бескорыстного служения своему делу, своему народу. Порядочность, доброжелательность, жизненная мудрость и внутреннее духовное богатство Еренгаипа Маликовича являлись примером для его коллег, друзей, молодых ученых.

Его многочисленные ученики – представители научной элиты и высшей школы Казахстана – продолжают дело академика Е. М. Шайхутдинова, претворяют в жизнь оригинальные научные идеи свое­го наставника, успешно трудятся в науке, индустрии, вузах страны и вносят свой вклад в развитие государства. Его светлый образ навсегда сохранится в памяти и сердцах научной общест­венности страны.