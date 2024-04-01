Великобритания обеспокоена ростом цен на какао-бобы, из-за чего сильно страдают продавцы шоколада

Все дело в изменении климата, последствия которого ставят под угрозу производство какао.
В последние месяцы ветры со стороны Сахары были особенно сильными и повредили стручки какао-деревьев в Западной Африке, где производится около трех четвертей мирового объема какао-бобов.
Кроме того, рост стоимости жизни также заставляет британцев пересмотреть свое потребление сладкого, сообщает Euronews.
«Если сравнивать с прошлым и позапрошлым годом, то цены на какао очень сильно отличаются. А поскольку мои покупатели местные, они знают все цены наизусть. Поэтому я не могу поднять их – разве что совсем чуть-чуть, ведь я хочу, чтобы люди были счастливы и верны магазину», – цитирует информагентство владелицу торговой точки Sandrine Chocolates Ниаз Мардан.