Великобритания решила запретить выдачу виз трем странам

В мире
Со временем в «чёрный список» могут добавить Индию, Пакистан, Нигерию, Бангладеш, Сомали и Габон

Фото: скриншот видео / 24.kz

Великобритания намерена прекратить выдачу виз жителям Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго. Об этом сообщила газета The Times, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Решение связано с отказом этих стран принять обратно своих соотечественников, которые попали в Соединённое Королевство нелегально. Речь идёт о 4 тысячах мигрантов, пишет газета.

Сначала британские власти намерены лишить права быстрого получения виз дипломатов. На следующем этапе ограничения могут коснуться всех граждан.

Со временем в «чёрный список» могут добавить Индию, Пакистан, Нигерию, Бангладеш, Сомали и Габон, добавило издание.

 

В свою очередь Египет намерен повысить стоимость виз почти в два раза. По данным издания Egypt Today, соответствующий законопроект одобрила палата представителей страны.

#Великобритания #запрет #визы

