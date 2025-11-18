Со временем в «чёрный список» могут добавить Индию, Пакистан, Нигерию, Бангладеш, Сомали и Габон
Великобритания намерена прекратить выдачу виз жителям Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго. Об этом сообщила газета The Times, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Решение связано с отказом этих стран принять обратно своих соотечественников, которые попали в Соединённое Королевство нелегально. Речь идёт о 4 тысячах мигрантов, пишет газета.
Сначала британские власти намерены лишить права быстрого получения виз дипломатов. На следующем этапе ограничения могут коснуться всех граждан.
Со временем в «чёрный список» могут добавить Индию, Пакистан, Нигерию, Бангладеш, Сомали и Габон, добавило издание.
В свою очередь Египет намерен повысить стоимость виз почти в два раза. По данным издания Egypt Today, соответствующий законопроект одобрила палата представителей страны.