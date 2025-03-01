Верить в своих учеников

За 40 лет профессиональной деятельности учитель русского языка и литературы Республиканской физико-математической школы столицы выпустила сотни учеников, которые даже спустя годы признаются, что школьный предмет расширил их понимание мира, помог состояться как личности.

Познание противоречий души человека через героев «Евгения Онегина» А. Пушкина или «Горе от ума» А. Грибоедова, умение рассуждать, сопоставлять, анализировать, чувствовать красоту слова – все это происходит на уроках литературы. И учитель – проводник в мир знаний. Так считает Алма Айтпаевна Токтамысова. Коллеги и ученики говорят, что она является образцом высокой культуры, нравственности, творчества, а каждый ее урок полон глубокого смысла, он запускает где-то внутри, в соз­нании процесс мощнейшего переосмысления услышанного.

А ведь когда-то она и не думала, что свяжет судьбу с педагогической сферой. Мечтала быть юристом. Но когда в школу пришла новый учитель русского языка и литературы, девочке очень захотелось стать такой же, как она. К тому же многие близкие и дальние родственники работали в системе образования. Алма Айтпаевна признается, что работать с детьми очень сложно и приятно одновременно, особенно когда видишь успехи и достижения учеников.

– От нас, учителей, требуется самое главное – увидеть в ученике потенциал. А он, поверьте мне, есть в каждом ребенке. В преподавании нельзя идти легким путем. Всегда важно найти ту самую золотую середину, которая позволит построить мост взаимопонимания между педагогом и учащимся, сформировать доверительные отношения. Вера в воспитанника всем сердцем и душой – вот основной ключ к успеху. Бывает, что сами дети не уверены в себе, но непоколебимая убежденность педагога в их успехе всегда придает им силы, порой творит чудеса. Не менее важно посеять в школьниках зерна доброты и внимания, и тогда точно из юного создания вырастет настоящий человек, – считает Алма Токтамысова.

В преддверии Дня благодарности одна из нынешних ее учениц написала: «Несмотря на то что я люблю технические науки, в моем сердце отдельное сокровенное место занимает литература. Читать художественные произведения и сочинять стихотворения – это море удовольствия. Сравнивая нынешний опыт чтения с тем, что был два года назад, могу сказать: я начала переваривать содержание книг намного глубже. Недавно смот­рела фильм о теракте в Мумбаи и поняла, что не просто смотрю его, а подсознательно анализирую. Замечаю, как режиссер показывает социальную пропасть между бедными и богатыми или то, как ведется внутренняя борьба в сознании главных героев. Мне кажется, именно в этом и есть одна из главных задач литературы как школьного предмета: уметь анализировать произведения и выносить для себя скрытый смысл…»

Другой ученик добавляет: «Алма Айтпаевна! Вы являетесь не только учителем, но и лучшим другом и наставником! Я желаю Вам удачи, успехов, здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего! Благодаря Вам я хорошо знаю предмет. Спасибо! Не зря говорят, что учитель продолжается в своем ученике!»

Таких теплых слов, пожеланий очень много! Основная мысль ребят заключается в том, что Алма Айтпаевна сумела пробудить в них любовь к своему предмету – к литературе, книге. А это дорогого стоит, особенно в современное время, когда, к сожалению, молодежь отдает предпочтение гаджетам.

За десятилетия работы педагог подготовила призеров городских, областных, респуб­ликанских и международных конкурсов. Многие из ее выпускников сегодня занимают высокие должности в различных сферах, и большинство из них с уверенностью говорят: чудесный мир русского языка и литературы позволил им приобщиться к высоким идеалам и вечным ценностям.