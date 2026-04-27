Вернули 247 млн тенге: прокурор запросил условный срок для блогеров Жанабыловых

Суд
Дана Аменова
специальный корреспондент

Супруги, обвиняемые в незаконном бизнесе и отмывании денег, пошли на сделку со следствием и полностью признали свою вину

Фото: instagram.com/zhanabylov_e/

В столичном межрайонном суде по уголовным делам завершается судебное разбирательство в отношении известных блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе заседания прокурор Олжас Хайруллаев огласил новые требования по наказанию для Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Вместо ранее запрошенных четырех лет колонии, гособвинитель предложил назначить Жанабылову два года условно. Для его супруги запрошено два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года в связи с наличием малолетних детей.

«Жанабылову по совокупности статей предложено назначить 2 года лишения свободы с конфискацией имущества. При этом срок предлагается считать условным, с пробационным контролем на весь период. Толегеновой по совокупности статей предложено назначить 2 года лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. Исполнение наказания предлагается отсрочить на 2 года», – огласил свое предложение прокурор.

Смягчение позиции стало возможным после того, как подсудимые полностью признали вину в незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов, а также выплатили в казну 247 миллионов тенге.

В рамках приговора также ожидается конфискация 17 айфонов и 8 автомобилей Hyundai Elantra.

Окончательный вердикт судья должен огласить сегодня в 16:30.

 

