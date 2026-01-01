Лечебный комплекс включает стационар на 200 коек и поликлинику на 500 посещений в смену. Общая площадь – более 40 тыс. кв. м. Для горожан и жителей окрестных сел предусмотрены консультативно-диагностическая, первичная медико-санитарная, паллиативная и другие виды помощи. Клиника оснащена современным медицинским оборудованием: маммографом, флюорографом, цифровым рентген-аппаратом, электрокардиографом, коагулятором, аппаратами механотерапии, магнитотерапии, электростимуляции, электротерапии, УЗИ и другими.

Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, такие комплексы являются долгосрочной и стратегической инвестицией в здоровье местных жителей.

– В Риддере формируется туристический кластер, – пояснил глава региона. – Мы должны быть готовы к приему граждан, в том числе иностранных, и предоставить людям высококачественные медицинские услуги.

До сих пор город с населением более 50 тыс. человек располагал больничными зданиями, которым по восемьдесят с лишним лет. Сами корпуса не только физически и морально устарели, но и доставляли неудобство тем, что расположены в разных микрорайонах. Сейчас новое лечебное учреждение завершает оформление медицинской лицензии. Прием пациентов планируется начать весной.