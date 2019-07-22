​Вернуться в общество

Центр создан в рамках проекта «Верховенство права и реабилитация молодых правонарушителей в Казахстане», реализуемого Фондом социального и устойчивого развития молодежи совмест­но с Фондом демократии ООН.

200 бывших молодых правонарушителей пройдут комплекс­ную реабилитацию, состоящую из психологической помощи, обучения социальным и граж­данским навыкам, поддержки в трудоустройстве и создании собственного бизнеса. По рекомендациям тренеров и психологов 10 человек из них будут отобраны для дальнейшего обучения в качестве тренеров по профилактике правонарушений с возможностью запустить в последующем на грантовые стипендии собственные социальные или бизнес-проекты.

По словам руководителя фонда Олжаса Искакова, 50% преступлений в стране совершаются лицами в возрасте до 30 лет. В основном это кражи, грабежи, правонарушения, связанные с оборотом наркотиков. Лишение свободы не всегда приводит к желаемому результату. Более того, после освобождения из мест содержания многие молодые люди сталкиваются со сложностями при адаптации. Проблемы копятся и могут спровоцировать рецидив.

Для оказания широкого спектра поддержки психологами начата работа по сбору информации по каждому обратившемуся, а также по разработке специальных методик ресоциализации, которые в последующем будут переданы уполномоченным органам по всей стране для дальнейшей работы.