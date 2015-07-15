Верный последователь Абая

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Любовь Шашкова
И это особое их духовное, а не только кровное родство венчает Мемориал-музей Абая – Шакарима в Жидебае. Сам Шакарим признавал, что он стал поэтом благодаря особой творческой атмосфере, которая царила в доме Абая, где ему, сироте, посчастливилось расти. Одним из величайших достижений нашей независимости воспринимается сегодня возвращение творческого наследия Шакарима Кудайбердиева своему народу. Он обогатил его духовную сокровищницу, замкнув еще одно звено в неразрывной цепи: Абай и казахская современная литература.
Шакарим – сын Кудайберды, старшего брата Абая Кунанбаева, с детских лет был преданным и верным учеником и последователем Абая в главном – неистребимой тяге к знаниям, стремлению к осмыслению мира. Обладая недюжинным разносторонним талантом и упорным, редкостным трудолюбием, он всю жизнь занимался самообразованием в разных отраслях, и прежде всего в области мировой литературы. С этой неутолимой жаждой он и кружил по белому свету, занимался в публичных библиотеках, приобретал книги и рукописи. По свидетельству очевидцев и современников, Шакарим свободно владел арабским, персидским и русским языками. Сам поэт писал:
Понял я, в чем тайна мира,
Мироздания основа,
Через лирику Востока...
Изучив прилежно русский,
Смыл с себя я, смыл я с сердца
Грязь невежества былого...
(Перевод В. Цыбина)
В разное время при малейшей возможности писали о Шакариме, публиковали его произведения, говорили о нем Сакен Сейфуллин, Мухтар Ауэзов, Габит Мусрепов, Сабит Муканов, Каюм Мухамедханов, Рымгали Нургалиев, Жайык Бектуров, Мухтар Магауин, Турсын Журтбаев и другие. А теперь, когда нам открылось его творческое наследие, мы имеем достаточно широкое и ясное представление о том, что кроется за легендарным, загадочным именем – Шакарим Кудайбердиев.
Мировоззрение и поэтическое мастерство поэта-гуманиста наиболее точно и полно представлены в «Сочинениях», выпущенных в 1988 году издательством «Жазушы». В этот сборник вошли 177 стихотворений, 10 поэм и переводов, 6 прозаических произведений. Из прозы особняком стоит «Адиль и Мария», которое автор назвал романом.
Так же, как и Абай, поэт много и плодотворно занимался художественным переводом. При переводе поэмы «Лейли и Меджнун» Физули и газелей Хожа Хафиза он широко пользовался восточным поэтическим приемом «назира» – перепев известного сюжета. Шакарим переписывался с Львом Толстым, перевел несколько его рассказов, а некоторые переложил на стихи. Даже такие крупные произведения, как «Дубровский» и «Метель» Пушкина, он преподнес казахам в поэтическом переводе. Степные жители знали их наизусть.
Многие свои стихи, поэмы и переводы Шакарим успел опубликовать при жизни в периодической печати и отдельными изданиями в Ташкенте, Оренбурге, Семипалатинске, что и сделало популярным его имя в народе. К произведениям Шакарима Кудайбердиева можно смело применить концепцию М. Ауэзова о трех источниках, питавших творчество самого Абая, – это казахская народная литература, восточная и русская, а через нее – западно-европейская.
Верится, что в скором будущем назидания и фразы, строки и строфы мудрого поэта и большого философа, написавшего замечательный трактат «Уш анык» – «Три истины», историческую книгу «Родословная тюрков – киргизов, казахов и ханских династий» и множество глубокомысленных и высокохудожественных произведений, войдут пословицами, поговорками и крылатыми выражениями в нашу повседневную жизнь, как произведения Абая, как их песни...»
Ждем ответов читателей на вопросы ([email protected]):
1.Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?
2.Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

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