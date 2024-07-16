Вертолет МЧС привлекли к тушению пожара на алматинской барахолке

Фото: пресс-служба МЧС РК

К тушению пожара на алматинской барахолке привлекли вертолет Казавиаспаса с водосливным устройством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Вертолет выполнил 6 сбросов воды.

По информации ДЧС Алматы, на барахолке открытым пламенем горели торговые бутики (контейнеры, установленные в два уровня) в Алатауском районе, Северное кольцо, 78/1.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через 6 минут. Однако, пожар принял развившуюся форму ввиду позднего сообщения и большой горючей загрузки склада (в бутиках продавали люстры).

Был развернут оперативный штаб, создано несколько участков тушения пожара.

Пожар локализован на предварительной площади 1 600 кв.м, добавили в ДЧС.