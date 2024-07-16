Вертолет МЧС привлекли к тушению пожара на алматинской барахолке
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На рынке загорелись магазины люстр
К тушению пожара на алматинской барахолке привлекли вертолет Казавиаспаса с водосливным устройством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Вертолет выполнил 6 сбросов воды.
По информации ДЧС Алматы, на барахолке открытым пламенем горели торговые бутики (контейнеры, установленные в два уровня) в Алатауском районе, Северное кольцо, 78/1.
Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через 6 минут. Однако, пожар принял развившуюся форму ввиду позднего сообщения и большой горючей загрузки склада (в бутиках продавали люстры).
Был развернут оперативный штаб, создано несколько участков тушения пожара.
Пожар локализован на предварительной площади 1 600 кв.м, добавили в ДЧС.