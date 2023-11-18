Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана

По сообщению Минобороны республики, все находившиеся на борту вертолета погибли, передает Kazpravda.kz

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"17 ноября 2023 г. в 20:15 вертолет Ми-8 командования войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" потерпел крушение", – сообщило агентство Kun.uz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Узбекистана.

В результате аварии экипаж вертолета погиб. Количество людей в сообщении не приводится.

На месте происшествия работает специальная комиссия, которая выясняет причины аварии.

Ми-8 — многоцелевой вертолет, разработанный Опытным конструкторским бюро (ОКБ) М. Л. Миля, в начале 1960-хгодов. Это самый известный вертолет в истории авиации. Он широко используется более чем в 50 странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач.

По неофициальным данным, по состоянию на начало 2023 года в Узбекистане имеется 52 вертолета Ми-8.

