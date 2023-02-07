Весенний паводок не за горами

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Юлия Пулина

На территории области Улытау в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находятся 24 населенных пункта.

Как сообщил на аппаратном совещании по подготовке к паводковому сезону замакима области Улантай Усенов, сохраняется высокой угроза для шести населенных пунктов региона. Для предупреждения ЧС на случай эвакуации подготовлены специальные пункты приема местного населения и вся необходимая техника.

Помимо подготовки к весеннему паводку в акимате облас­ти также был рассмотрен ряд смежных вопросов. На территории области находятся семь водохранилищ, семь плотин, около 200 рек и озер. Водоемы находятся в ведении Тобыл-Торгайской и Нура-Сарысуской водохозяйственных инспекций.

До 2025 года все вышеуказанные объекты должны быть внесены в цифровую базу, более 60 рек и озер получат «паспорта». На эту работу выделено 53 млн тенге. Согласно Комплексному плану социально-экономичес­кого развития области Улытау на 2022–2025 годы (КПР), еще 130 млн тенге выделено на установку знаков водоохранных зон.

Руководство области обратилось с запросом в Министерство экологии и природных ресурсов о необходимости передачи Кенгирского водохранилища на рес­публиканский баланс.

В данный момент балансодержателем водохранилища является предприятие теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution» («Казахмыс Дистрибьюшн»), которое обязано содержать водоем за счет собственных средств, в том числе проводить его очистку. Однако сегодня хозпитьевая вода, которую жезказганцам подают в дома и квартиры, мало­пригодна для потребления. Люди предпочитают покупать бутилированную.

Другое водохранилище – Жездинское, расположенное рядом с Жезказганом, также изрядно загрязнено. По итогам проверки департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Улытау вынес вердикт: его вода не годится даже для хозяйственно-бытовых нужд.

В РГП «Казводхоз», на чьем балансе находится водохранилище, направлено письмо по обновлению гидротехнического сооружения и проведению работ по очистке дна. Очистные и ремонтные работы запланированы на Бидаикском и Шалгинском водохранилищах и плотине Манака.

Для проведения очистных работ на протяжении двух километ­ров русла реки Жезды выделено 511 млн тенге.

Работы по очистке запланированы и на водопропускном канале Костангельды в Жезказгане, принятом на баланс ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау».

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