Весна 2026: каким областям стоит готовиться к паводкам

Паводки
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Прогнозные данные будут уточняться по мере развития синоптической и гидрологической обстановки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

РГП «Казгидромет» относит ряд регионов Казахстана к зоне повышенного риска весеннего половодья в 2026 году, сообщает Kazpravda.kz   

Согласно основному гидрологическому прогнозу, повышенная вероятность подтоплений ожидается в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай.

Прогноз сформирован на основе анализа многолетних гидрометеорологических наблюдений с учетом ключевых факторов формирования весеннего половодья: осеннего увлажнения почвы, глубины ее промерзания, объемов снегонакопления и ожидаемых погодных условий в период снеготаяния.

Комплексная оценка данных свидетельствует о сохранении вероятности подъема уровней воды на отдельных реках и формирования талых вод, что при неблагоприятном развитии синоптической обстановки может привести к подтоплению населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и объектов инфраструктуры.

В Акмолинской области риски связаны с возможным превышением критических уровней воды на реках Есиль, Калкутан, Жабай и Селеты. Наиболее высокий риск прогнозируется в Астраханском, Буландынском, Аршалынском, Целиноградском, Атбасарском, Ерейментауском районах и городе Косшы.

В Карагандинской области повышенное внимание уделяется бассейнам рек Нура и Шерубайнура. Высокий риск развития паводковой ситуации отмечается в Бухар-Жырауском, Нуринском и Актогайском районах.

В Северо-Казахстанской области особый контроль установлен на участках, расположенных ниже Сергеевского водохранилища. К зонам высокого риска отнесены районы имени Г. Мусрепова, Шал акына, Есильский, Кызылжарский и город Петропавловск.

В Восточно-Казахстанской области и области Абай риск обусловлен повышенным осенним увлажнением почвы, значительной глубиной ее промерзания и увеличенными объемами снегонакопления.

В ВКО к территориям высокого риска отнесены районы Алтай, Глубокое, Зайсан, Тарбагатай, Самар, Улан и Улкен Нарын.

В области Абай высокий риск прогнозируется в районах Аксуат, Аягоз, Бескарагай, Бородулиха, Жарма и Кокпекты.

В РГП «Казгидромет» отмечают, что после вскрытия рек от ледяного покрова будет организовано еженедельное предоставление краткосрочных гидрологических прогнозов для оперативного информирования государственных органов и населения.

Прогнозные данные будут уточняться по мере развития синоптической и гидрологической обстановки.

#паводки #весна #прогноз #области

