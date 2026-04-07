В Дагестане начали срочную вакцинацию против гепатита А на фоне загрязнения воды

81
Айман Аманжолова
корреспондент

Медики работают в усиленном режиме, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

«Медики в Дагестане проводят вакцинацию населения пострадавших от наводнения районов от гепатита А. Медицинские службы работают в усиленном режиме», - сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Наводнение привело к загрязнению водопроводной воды, десятки людей пострадали от пищевого отравления, в республике проводится экстренная вакцинация от вирусного гепатита.

#вакцина #гепатит #Дагестан

Популярное

Все
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]