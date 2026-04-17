В Дагестане приняли 190 тысяч заявлений от жителей затопленных районов

Напомним, в начале апреля мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан.

Фото: Официальный канал главы города Махачкалы

Более 190 тыс. заявлений об оказании помощи принял оперативный штаб от жителей подтопленных районов Дагестана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«В настоящее время всего принято 190 435 заявлений от пострадавшего населения. В муниципальных образованиях работает 131 комиссия по оценке ущерба в составе почти 400 человек», — рассказали в МЧС России.

Специалисты обследовали около 13 тыс. домовладений, работа продолжается, добавили в МЧС.

По последним данным, в четырех населенных пунктах региона остаются подтопленными 129 жилых домов, 144 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. В пунктах временного размещения остаются 519 человек.

Напомним, в начале апреля мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан.