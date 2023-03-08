Весна, тюльпаны, пенье птиц!

– Мы, артисты, особенно вдохновляемся, когда приходит весна. С наступлением этого прекрасного времени года не только обновляется природа, но и люди становятся счастливее и светлее, словно вернулись к жизни. Моя супруга тоже балерина. У нее особые ценности, она никогда не просит подарков, а говорит: «Я хочу только, чтобы ты был здоров».

Но я считаю, что женщины нуждаются в том, чтобы им дарили подарки, чтобы выражали им свои чувства. Им это приятно, пусть даже кто-то этого и не показывает. В жизни важно уметь создавать атмосферу праздника и разбавлять яркими красками серые будни. А 8 Марта – самый подходящий для этого день. Такой же благоуханный, нежный и красивый, как наши замечательные девушки.

В этот день постараемся порадовать наших любимых мамочек, прекрасных супруг, добрых сестричек. В наше время, если есть деньги, можно купить любой готовый подарок, но я думаю, что подарок, сделанный своими руками, будет цениться в тысячу раз дороже. Вы можете сделать день незабываемым, пригласив дам в ресторан или на театральное представление.

Лейла Махат, руководитель Центра современного искусства «Куланши», президент Евразийской академии искусств, художник:

– 8 Марта – это праздник женщин, повод для того, чтобы мужчины каким-то образом поздравили их, сделали приятное. Я, безусловно, уважаю поступок американских ткачих и не умаляю заслуги Клары Цеткин и Розы Люксембург, но у меня возникают смешанные чувства по поводу праздников, которые ощущаются «обязаловками».

Например, в День единства или Новый год все люди на одной волне. А вот ко «дню мальчиков» и «дню девочек» отношение как-то не особо понятное. Мне кажется, что ничего не мешает нам делать друг другу приятное каждый день. Особенно это касается отношений между людьми, которые друг друга любят.

Конечно, 8 Марта наши мужчины поздравляют всех женщин нашей семьи с тюльпанами, как положено. Но мне кажется, что это как бы для галочки: каждый мальчик должен поздравить девочку. Какая-то рутина… Я больше верю в личные праздники, которые мы можем себе устроить каждый день, главное, чтобы было желание доставить удовольствие любимым людям.

Уэсли Карвальо,

ведущий солист театра

«Астана Балет»:

– С детства я находился в окружении трех прекрасных дам – рос с мамой и сестрами. Мой отец нечасто бывал дома, так как много работал, практически всегда был занят. Я вырос, понимая, что сила и ценность женщины в десять раз превосходит мужскую. Вижу это и сегодня в театре. Пользуясь случаем, хотел бы сказать большое спасибо всем балеринам, с которыми мне посчастливилось делить сцену.

Дорогие дамы! Важно, чтобы вы знали, как мы вас ценим, причем не в один конкретный праздничный день, а на протяжении всей жизни. Вы всегда будете учить нас, как сделать что-то гораздо лучше и таким способом, до которого мужчина зачастую сам не сможет додуматься. Никогда не забывайте, как вы важны и особенны. Не имеет значения, сколько трудностей вы прошли. Даже если все вокруг кажется темным, помните, что вы сильные и сможете все преодолеть. Огромное вам спасибо! И помните: мы, мужчины, любим вас!