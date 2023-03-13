Вестник весны, символ надежды

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Дина Оспанбек

В области Жетысу расцвели подснежники.

Стоит отъехать от областного центра буквально на пару километров, причем в любую сторону, и можно увидеть неповторимую картину: и равнины, и предгорья усыпаны маленькими белыми бутонами. Хрупкие подснежники расцветают в феврале и могут выдерживать морозы до -10 градусов.

Правда, появляясь прямо из-под снега, растение своей красотой радует нас совсем недолго: подснежники цветут не более месяца. Поэтому неудивительно, что сейчас люди массово выезжают на природу, желая насладиться первыми в году живыми цветами. Кто-то просто устраивает фотосессии, а кто-то безжалостно срывает первоцветы как для себя, так и на продажу.

Подснежник, латинское название которого звучит как «галантус», считается одним из древнейших цветков в мире. Однако растение, прожив миллионы суровых зим, в нынешнее время стало вымирающим видом и занесено в Красную книгу Казахстана. За незаконную добычу, сбыт, вывоз, ввоз или уничтожение цветковых растений предусмотрена уголовная ответственность и штраф до 3 000 МРП. Существует и отдельный административный штраф за срывание каждого цветка, который составляет 0,5 МРП.

Стоит отметить, что в нашей стране произрастает более десятка различных видов подснежников, и под защитой государства находятся практически все. Однако за последние три года, по информации РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетiсу», ни одного подобного штрафа в регионе выписано не было.

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