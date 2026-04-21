Ветер сорвал кровлю и трубу

Людей рядом не было, поэтому обошлось без жертв. Однако слетевшие обломки кровли упали на припаркованный во дворе легковой автомобиль Lada и повредили его. Ураган не пощадил и два пятиэтажных дома в Абайском районе. Они лишились только части кровли, но жильцам от этого не легче.

В селе Жулдыз Осакаровского района ветер снес кровлю с общеобразовательной школы № 18. Там оголилась крыша на площади примерно в 400 кв. м. Ни в учебном заведении, ни рядом с ним в выходной день людей не было – никто не пострадал.

В Каркаралинске сильного порыва ветра не выдержала 30-метровая труба котельной. Она упала во двор много­квартирного дома, повредив электрические сети, из-за чего оказались обесточены потребители. Надо сказать, что городские службы сработали оперативно. Они восстановили электроснабжение и демонтировали упавшую трубу, которая была в эксплуатации.

Метеорологи отмечают, что неустойчивая погода с усилением ветра – это нормальное явление для весеннего периода в Центральном Казахстане.