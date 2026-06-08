Переднеазиатского леопарда снова заметили в мангистауском заповеднике

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На территории Устюртского государственного природного заповедника фотоловушка зафиксировала крайне редкого переднеазиатского леопарда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

Эти данные вновь подтверждают важную роль Устюртского заповедника как естественной среды обитания этого уникального и находящегося под угрозой исчезновения вида, отметили в пресс-службе.

Хищник был зафиксирован фотоловушками в марте и мае текущего года. В настоящее время сотрудники заповедника продолжают мониторинг перемещения переднеазиатского леопарда.

Напомним, ранее в Казахстан прибыла первая группа лошадей Пржевальского (кертағы) из Чешской Республики. Это очередная группа животных, доставленная в рамках международного проекта по восстановлению популяции единственного сохранившегося в мире вида дикой лошади.